Bloomberg: Эрдоган не позволит США «дурачить» Турцию с курдами

Военная поддержка «курдских сепаратистов» со стороны США в действительности была направлена против турок, и «надо быть дураком, чтобы не понимать этого», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эти резкие слова прозвучали в ответ на критику Анкары со стороны Белого дома за военную операцию против курдов в Сирии, пишет Bloomberg.

Американские поставки оружия курдским войскам в Сирии направлены против Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Надо быть дураком, чтобы не понимать, что этот предательский проект нацелен против Турции. Они отказались продать нам оружие, но безвозмездно предоставляют оружие террористическим организациям», — заявил Эрдоган. Как пишет журналист Bloomberg Селькан Хакаоглу, напряжённость в отношениях между США и Турцией обострилась, после того как в воскресенье Анкара отправила танки и самолёты для борьбы с курдскими войсками в анклаве Африн. Военный конфликт в Африне нарушает стабильность этого региона Сирии и «отвлекает от международных усилий» по борьбе с ИГ*, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы призываем Турцию ограничить военные действия и риторику, гарантировать, что операции будут иметь ограниченный масштаб и время, обеспечить продолжение гуманитарной помощи и избегать жертв среди гражданского населения», — добавила Сандерс. Курды были главными союзниками США в борьбе против ИГ в Сирии, однако Анкара считает, что они представляют «сепаратистскую угрозу», отмечает автор материала. «США говорят нам, чтобы длительность операций была чёткой. Когда закончится ваша операция в Афганистане? Закончена ли ваша операция в Ираке?» — риторически заявил Эрдоган в ходе выступления в Анкаре. Также Турция отрицает, что в ходе наступления в Африне имелись жертвы среди гражданского населения.

Конфликт между США и Турцией по поводу поддержки Вашингтоном курдов усугубляется обвинениями Анкары в том, что американцы поддержали попытку государственного переворота в Турции против Эрдогана, отмечает автор материала. «Если Турция осуществляет насильственные действия против тех, кого США в течение нескольких лет поддерживали как партнёров в борьбе против ИГ, то вероятно, что отношения между Вашингтоном и Анкарой будут и дальше ухудшаться», — резюмировали эксперты из фирмы Soufan Group.