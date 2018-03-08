Le Figaro: оставшись без крымского сладкого, украинцы по-европейски стали пить сухое

После «аннексии» Крыма производство вина на Украине сократилось вдвое. Однако вместе с полуостровом страна «наконец избавилась» от «советского наследия подслащённых вин». И теперь в порыве патриотизма украинцы поддерживают отечественного производителя и «на европейский манер» переходят на сухие вина, пишет Le Figaro.

Украинский винодел Александр Ковач удовлетворённо смотрит на бокал в своей руке — это вино он сделал сам. 47-летний мужчина встречает приехавших на дегустацию туристов у входа в свой погреб в закарпатском Ужгороде. За последние пять лет украинец удвоил объёмы производства и теперь рассказывает об «огромных перспективах», которые открываются перед ним на отечественном рынке, пишет Le Figaro.

Когда в 2014 году Россия «аннексировала» Крым, давно славящийся своими полусладкими и сладкими винами, по данным ассоциации «Виноградари и виноделы Украины», объёмы производства местного вина уменьшились вдвое. Возможно, этот «сокрушительный удар», за которым последовали вооружённый конфликт с пророссийскими «сепаратистами» на востоке и экономический кризис, стал толчком для начала производства сухих вин, подчёркивает французская газета. В Закарпатье всё большую популярность стали приобретать белые вина, а на черноморском побережье, в районе Одессы и Херсона, — красные.

По словам Александра Ковача, Украина «наконец избавилась» от «советского наследия подслащённых вин», которые в большом количестве производятся в Крыму. Теперь местные виноделы и ценители верно двигаются в сторону «культуры потребления на европейский манер», в которой доминируют сухие вина.

Гористое, покрытое лесами Закарпатье с его лыжными курортами и термальными источниками может похвастаться климатом, в котором даже «капризные европейские сорта» чувствуют себя вполне комфортно, утверждает 54-летний Василий Над. В его виноградниках занимаются рислингом и гевюрцтраминером. 32-летний Сергей Параска, винодел в шестом поколении, констатирует: «Слава богу, культура вина возвращается на Украину».

Для украинцев возрождение интереса к винам собственного производства во многом обусловлено политическими причинами, добавляет издание. «Аннексия» Крыма и конфликт на востоке вдохнули в страну «дух патриотизма» и сподвигли многих украинцев на поддержку отечественного производителя. Кроме того, из-за падения курса гривны цены на зарубежные вина кусаются, в то время как украинское вино можно купить за 100—200 гривен (€3—6).

Впрочем, несмотря на все благоприятные прогнозы, маленькие винодельческие хозяйства жалуются на бюрократию и коррупцию, которые мешают им развивать бизнес. Лицензии на коммерческое производство вин есть лишь у 50 крупных предприятий, в то время как остальные могут продавать свою продукцию только в собственных дегустационных.

«Для того чтобы приобрести лицензию, которая стоит 780 гривен, нужно собрать 136 документов в семи министерствах и заплатить 10 тысяч долларов отката», — жалуется Александр Ковач. Но при этом, как уверяет Василий Над, вино «с настоящим вкусом» могут производить только в маленьких, семейных винодельнях, вкладывая туда максимум труда и души.