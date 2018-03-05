Вести: украинские вареники подорожали почти на 50%

Главное национальное блюдо Украины за год подорожало почти наполовину. Как пишут «Вести», украинские вареники с мясом, поджаркой и сметаной за год выросли в цене на 45%.

Главное национальное блюдо Украины за год подорожало почти на 50%. Как пишут «Вести», украинские вареники с мясом, поджаркой и сметаной за год подорожали на 35,5 грн. (около 75 руб.), или на 45%.

«В 2017 году они стоили 79,8 гривны, а в 2018-м — 115,3 гривны», — сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Как отмечает издание, больше всего подорожал один из ингредиентов для приготовления любимого украинцами блюда — мясо. Если в январе прошлого года 300 г свинины стоило 21,3 грн., то в этом году — уже 35,5 грн.; столько же говядины год назад стоило 27,4 грн., а теперь — 38,7 грн.