Bild: ради американских технологий будущего Россия и Китай прибегают к «изощрённым приёмам»

Именно «технологии будущего» делают промышленный шпионаж в американской Силиконовой долине столь привлекательным для российских и китайских шпионов, пишет Bild. Чтобы выведать секреты компаний, агенты Москвы и Пекина якобы даже прибегают к «изощрённым приёмам», утверждает немецкий таблоид.

Именно «технологии будущего» делают промышленный шпионаж в американской Силиконовой долине столь привлекательным для российских и китайских шпионов. Чтобы выведать секреты компаний, агенты прибегают к «изощрённым приёмам», пишет Bild.

Так, например, те, кто в элитных клубах и дорогих барах Сан-Франциско, Пало-Альто и Сан-Хосе пользуется услугами «эскорт-дам» из Восточной Европы, «рискуют угодить в руки российских шпионов», предупреждает немецкий таблоид.

По словам бывшего американского агента, российские спецслужбы якобы вербуют элитных проституток в качестве информаторов и поручают им целенаправленно заводить знакомства с руководителями крупных технологических и инвестиционных компаний, отмечает Bild.

«Выпивая в барах или позднее в номерах отелей, проститутки должны выудить из топ-менеджеров инсайдерскую информацию для спецслужб», — уточняет издание.

Кроме того, российские спецслужбы, утверждает Bild, «пытаются внедрить своих людей в важные группы инвесторов».

Китайские же шпионы, чтобы выведать «технологические тайны», задействуют в Силиконовой долине своих соотечественников или граждан США, которые работают в крупных американских концернах и у которых есть родственники в Китае.

«Если они не соглашаются работать в качестве информаторов, им угрожают и дают понять, что члены их семей в Китайской Народной Республике могут пострадать», — поясняет немецкий таблоид.

Ну и наконец, Пекин, судя по всему, предпринимает попытки «заманить американцев в дорогие увеселительные поездки по Китаю, чтобы там и выведать у них секретную информацию», подчёркивает Bild.