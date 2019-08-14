Fox News: фармацевтические компании «наводняют» американские города опиумом

В нынешней эпидемии наркомании в США виноваты фармацевтические компании и аптеки, активно распространяющие в американских городах опиоидные препараты, утверждает Fox News. По словам гостя телеканала, адвоката Пола Фэррелла, за 8 лет в стране было продано 76 миллиардов таблеток с опиумом.

В разгаре самая страшная эпидемия наркомании за всю историю Америки. Погибли уже сотни тысяч наших соотечественников. Как вы знаете, движущая сила этой эпидемии — опиоидные обезболивающие, чрезвычайно быстро вызывающие зависимость. Их производят и продают фармацевтические компании. Эти препараты используются в законных целях — например, при лечении рака.



Но эти компании, будучи в какой-то мере в ответе за нынешнюю эпидемию, тем не менее до сих пор избегали всякой ответственности. Не то чтобы они были невиновны: всё больше свидетельств указывает на то, что фармацевтические компании и аптеки напрямую способствовали возникновению зависимости, наводняя города огромным количеством обезболивающих таблеток. Каким количеством? В курс дела нас введёт адвокат Пол Фэррелл, он представляет интересы нескольких районов, подавших в суд на фармацевтические компании. Сегодня он с нами.



Большое спасибо, что пришли, Пол. Введи нас в курс дела! Когда мы читаем, что та или иная фармацевтическая компания, к примеру, Purdue Pharma, «наводнила» район опиоидными таблетками, что это значит?



ПОЛ ФЭРРЕЛЛ, адвокат: Кажется, это началось в 2016 году, когда местная газета Charleston Gazette сообщила, что за восьмилетний период по Западной Вирджинии распространили 780 миллионов таблеток с опиумом. А в нашем штате и проживает-то всего 1,8 миллиона человек. Это информация из базы данных Управления по борьбе с наркотиками. И благодаря этой тяжбе общенационального масштаба мы получили доступ к данным по стране. По всей стране в этот восьмилетний период распространили 76 миллиардов таблеток с опиумом.



Очевидно, что федеральные структуры следили за этим: у вас ведь есть статистика. Знали о происходящем и сами фармацевтические компании. Уверен, что и у правоохранительных органов на уровне штата было какое-то понимание. Почему об этом никто ничего не говорил?



ПОЛ ФЭРРЕЛЛ: Это непростой вопрос, которым задаётся конгресс. Как мы понимаем, это как Комиссия по ценным бумагам и биржам и Уолл-стрит. Каждый день на Уолл-стрит проходят миллионы, миллионы транзакций, а Комиссия по ценным бумагам и биржам — это не расчётная палата. Тот факт, что транзакция прошла, ещё не значит, что она законна. Зато Комиссия по ценным бумагам и биржам может вернуться в прошлое, взять конкретного субъекта или конкретную серию транзакций и воссоздать происшедшее.



То же самое и с базой данных Управления по борьбе с наркотиками. Транзакции измеряются в буквальном смысле сотнями миллионов, у Управления по борьбе с наркотиками нет никакой реальной возможности отслеживать и проверять их в режиме реального времени. Что они могут, так это рассмотреть то, что было в прошлом.



В рамках нашего судебного процесса мы смогли получить доступ ко всей базе данных, вернуться в прошлое и установить, какие районы были наводнены (наркотиками. — ИноТВ).



Мы знаем, что многие из этих районов, как вы говорите, находятся в Огайо и Западной Вирджинии. Если фармацевтическая компания отправляет миллионы, миллионы таблеток с опиоидами в один маленький округ, скажем, в Западной Вирджинии, она ведь не может не знать, что происходит?



ПОЛ ФЭРРЕЛЛ: Казалось бы, да. Но я хотел бы внести ясность: это не изолированный случай, это происходило по всей стране. Вот, например… Я узнавал, вы учились в Тринити-колледже, в Хардфорде, штат Коннектикут.



Да.



ПОЛ ФЭРРЕЛЛ: За восьмилетний период в Хардфорде, штат Коннектикут, было продано 192 миллиона таблеток. В половине мили от Тринити-колледжа есть аптека, продавшая за год 350 тысяч таблеток с опиумом. Итак, я надеюсь, что это великое пробуждение: жители всех районов страны должны понять, что это произошло по соседству не с кем-то другим, а с ними самими.



Суть в том, что это противоположность той лжи, которую говорят нам либертарианцы. Мол, проблема в спросе, причина эпидемии наркомании в том, что американцы хотят наркотиков… А вы говорите нам, что, если наводнить район наркотиками, многие попадут в наркозависимость.



ПОЛ ФЭРРЕЛЛ: Шокирует, правда? Скажем прямо, чем нас наводняют. Это опиум, известный ещё со времён Византии. Из-за него свергали правительства, китайцы вели против него войну. Это опиум, и мы продали в Америке 76 миллиардов таблеток с опиумом фармацевтического класса. Стоит ли удивляться, что мы пожинаем плоды того, что было посеяно по всей Америке: это злоупотребление, зависимость, и этому нет конца!



Да. И, заметьте, наши политики винят в этом население! Господин Фэррелл, большое спасибо, что уделили нам время сегодня. Бог в помощь!



ПОЛ ФЭРРЕЛЛ: Конечно. Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 12 августа 2019 года.