CNN: американцы нашли политические причины не ходить в спортзал

Узнав о том, что владелец американской сети элитных фитнес-клубов Стивен Росс собирает средства на избирательную кампанию Дональда Трампа, многие клиенты этих заведений решили отменить свои членства. Теперь пропуск похода в спортзал служит проявлением не только лени, но и политической позиции, иронизирует CNN.

Расставания всегда даются нелегко — если, конечно, вы не говорите «прощай» своим интенсивным занятиям на велотренажёре. Некоторые любители фитнеса прощаются со своими элитными фитнес-клубами. Они утверждают, что теперь пойти попотеть в этих залах равносильно проявлению своей политической позиции. С объяснениями Джинни Мусс.



Все выходим из бассейна! Ну ладно, не все, а лишь те, кто утверждает, что они бойкотируют Equinox и Soulcycle. Для кого-то это расставание может быть душераздирающим.



ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ФИТНЕС-КЛУБА: Для многих из нас спортзал стал вторым домом.



Однако из-за того, что Стивен Росс, чья компания владеет Equinox и Soulcycle, занимается привлечением средств для (предвыборной кампании. — ИноТВ) президента Трампа, кое-кто объявляет бойкот и пытается решить, как же расстаться со своими клубами.



ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ФИТНЕС-КЛУБА: Я очень расстроена.



ПОСЕТИТЕЛЬ ФИТНЕС-КЛУБА: Я уходить не собираюсь.



ДРУГОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ ФИТНЕС-КЛУБА: Я отсюда ухожу.



Уходят с гордо поднятым вверх пальцем или предлагают новые названия — «Equi – нет».



Знаменитости возглавили отступление. Крисси Тейген описала «трудный день для Equinox» и опубликовала скриншот ответа, который получил её друг, решивший отказаться от членства в клубе. «На данный момент мы разбираемся с огромным количеством электронных писем».



Не уверены, насколько серьёзно было сделано это заявление Майкла Мура: «Ну всё! Только что отменил своё членство в Soulcycle». Вот эта сторонница консервативных взглядов, к примеру, Муру не поверила: «Да. Ведь мы знаем, что вас можно увидеть на каждом занятии на первых рядах в Soulcycle».



Энди Коэн пока не определился по поводу Equinox.



ЭНДИ КОЭН, ведущий: У меня ещё какое-то время действует карта в Equinox. Может, пойду туда сегодня на кардио, не знаю.



А вот комик Билли Айкнер занял весьма чёткую позицию: «Здравствуйте, Equinox, как у вас устроен процесс отмены членства на случай, если клиент узнаёт, что ваш владелец поддерживает расизм и массовые убийства?»



ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: Но что для одного бойкот, для другого — возможность похалтурить!



«Спасибо, Господи, за то что дал ещё одну причину не ходить в спортзал». «Видите эти складочки? Это моя политическая позиция!»



Этот клиент Equinox, похоже, даже готов пожертвовать собственными ногами.



ПОСЕТИТЕЛЬ ФИТНЕС-КЛУБА: Пусть у меня лучше будет невылеченная шпора в пятке, чем я буду хоть как-то поддерживать всё, что связано со сторонниками Трампа.



Про знаменитый бассейн на крыше Equinox кто-то написал в Twitter: «Классный бассейн, жаль, что в нём столько крови».



Все эти слоганы, которые крутит Soulcycle…



«Найдите место, где вы счастливы». «Найдите свою душу».



«Найдите дверь», — кричат в свою очередь бойкотирующие.



Джинни Мусс, CNN.



Материал предоставлен CNN Inrenational.



Дата выхода в эфир 09 августа 2019 года.