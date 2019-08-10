CNN: американцы нашли политические причины не ходить в спортзал

Узнав о том, что владелец американской сети элитных фитнес-клубов Стивен Росс собирает средства на избирательную кампанию Дональда Трампа, многие клиенты этих заведений решили отменить свои членства. Теперь пропуск похода в спортзал служит проявлением не только лени, но и политической позиции, иронизирует CNN.
Расставания всегда даются нелегко — если, конечно, вы не говорите «прощай» своим интенсивным занятиям на велотренажёре. Некоторые любители фитнеса прощаются со своими элитными фитнес-клубами. Они утверждают, что теперь пойти попотеть в этих залах равносильно проявлению своей политической позиции. С объяснениями Джинни Мусс.
Все выходим из бассейна! Ну ладно, не все, а лишь те, кто утверждает, что они бойкотируют Equinox и Soulcycle. Для кого-то это расставание может быть душераздирающим.
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ФИТНЕС-КЛУБА:Для многих из нас спортзал стал вторым домом.
Однако из-за того, что Стивен Росс, чья компания владеет Equinox и Soulcycle, занимается привлечением средств для (предвыборной кампании. — ИноТВ) президента Трампа, кое-кто объявляет бойкот и пытается решить, как же расстаться со своими клубами.
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ФИТНЕС-КЛУБА:Я очень расстроена.
ПОСЕТИТЕЛЬ ФИТНЕС-КЛУБА:Я уходить не собираюсь.
ДРУГОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ ФИТНЕС-КЛУБА:Я отсюда ухожу.
Уходят с гордо поднятым вверх пальцем или предлагают новые названия — «Equi – нет».
Знаменитости возглавили отступление. Крисси Тейген описала «трудный день для Equinox» и опубликовала скриншот ответа, который получил её друг, решивший отказаться от членства в клубе. «На данный момент мы разбираемся с огромным количеством электронных писем».
Не уверены, насколько серьёзно было сделано это заявление Майкла Мура: «Ну всё! Только что отменил своё членство в Soulcycle». Вот эта сторонница консервативных взглядов, к примеру, Муру не поверила: «Да. Ведь мы знаем, что вас можно увидеть на каждом занятии на первых рядах в Soulcycle».
Энди Коэн пока не определился по поводу Equinox.
ЭНДИ КОЭН, ведущий:У меня ещё какое-то время действует карта в Equinox. Может, пойду туда сегодня на кардио, не знаю.
А вот комик Билли Айкнер занял весьма чёткую позицию: «Здравствуйте, Equinox, как у вас устроен процесс отмены членства на случай, если клиент узнаёт, что ваш владелец поддерживает расизм и массовые убийства?»
ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: Но что для одного бойкот, для другого — возможность похалтурить!
«Спасибо, Господи, за то что дал ещё одну причину не ходить в спортзал». «Видите эти складочки? Это моя политическая позиция!»
Этот клиент Equinox, похоже, даже готов пожертвовать собственными ногами.
ПОСЕТИТЕЛЬ ФИТНЕС-КЛУБА: Пусть у меня лучше будет невылеченная шпора в пятке, чем я буду хоть как-то поддерживать всё, что связано со сторонниками Трампа.
Про знаменитый бассейн на крыше Equinox кто-то написал в Twitter: «Классный бассейн, жаль, что в нём столько крови».
Все эти слоганы, которые крутит Soulcycle…
«Найдите место, где вы счастливы». «Найдите свою душу».
«Найдите дверь», — кричат в свою очередь бойкотирующие.
Елизавета Апушкина, вдова российского боксёра Максима Дадашева, намерена подать судебный иск к Атлетической комиссии американского штата Мэриленд, организовавшей поединок между её покойным супругом и пуэрто-риканским спортсменом Сабриэлем Матиасом, в котором Дадашев получил несовместимые с жизнью травмы.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг лидера мужской сборной страны Александра Логинова, не подписавшего контракт о сотрудничестве с организацией.
В Тамбовской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту ДТП с участием двух микроавтобусов, в результате которого погибли пятеро и ещё восемь человек были госпитализированы.
В Тюмени мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам Росгвардии, один из правоохранителей пострадал, нападавшего обезвредили. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в городе Сунжа на севере Ингушетии, в результате которого шесть человек были госпитализированы с ожогами.
Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрия Бойко и делегацию украинских депутатов посетить полуостров для формирования однозначной позиции по российскому статусу Крыма.
Состояние госпитализированных после штурма резиденции экс-лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше оценивается как стабильное. При этом глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов остаётся в реанимации.
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал в беседе с RT сообщение Росрыболовства о том, что с 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
В четвертьфинале престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто японская теннисистка Наоми Осака в двух сетах потерпела поражение от представительницы США Серены Уильямс со счётом 3:6, 4:6.
Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер не смог доиграть матч своей команды в первом туре Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) с «Норвичем» из-за травмы икроножной мышцы. Матч состоялся в пятницу, 9 августа, и завершился победой команды Юргена Клоппа со счётом 4:1.
Самыми распространёнными фамилиями в России с начала XXI века остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов, заявил председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.
Правительство России приняло решение выделить республике Саха (Якутия) дополнительные средства в размере 390,9 млн руб. на тушение лесных пожаров, которые в первую очередь пойдут на выплаты участникам тушения.
Сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана» и региональных лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 41 лесной пожар площадью более 23 тыс. га на территории России. На данный момент площадь возгораний составляет 228 840 га.