CNBC: в США третий год подряд снижается ожидаемая продолжительность жизни

Несмотря на внушительные траты на здравоохранение, уже третий год подряд в США фиксируется снижение ожидаемой продолжительности жизни, сообщает CNBC. Назвать конкретную причину такой тенденции трудно, но среди факторов, способствующих сокращению показателя, упоминаются увеличение числа суицидов и случаев передозировки наркотиками, а также внезапный рост количества смертей от заболеваний печени.
На протяжении последних трёх лет в США упорно снижается ожидаемая продолжительность жизни, сообщает CNBC. Так, по оценкам Национального центра статистики в сфере здравоохранения при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, человек, рождённый в 2017 году, в среднем должен будет прожить 78,6 лет. За год до этого этот возраст составлял, 78,7 лет.
Как отмечает канал, это самый долгий зафиксированный период сокращения американской продолжительности жизни со второго десятилетия XX века. Но тогда на отрезок с 1915-го по 1918 год пришлись Первая мировая война и пандемия испанки, которые унесли множество жизней по всему миру.
На сегодня до недавнего снижения ожидаемой продолжительности жизни этот показатель в Америке стабильно рос. И это весьма характерная тенденция для развитого государства, а в особенности США, которые в рамках своей системы здравоохранения тратят на каждого гражданина больше, чем другие страны. При этом Америка не одна внезапно стала фиксировать снижение ожидаемой продолжительности жизни — специалисты прогнозируют, что в Великобритании этот показатель должен будет уменьшиться на 5 месяцев.
По словам CNBC, одну конкретную причину сокращения ожидаемой продолжительности жизни в США назвать трудно. Но эксперты выделяют три фактора, поспособствовавших этому явлению.
Во-первых, снижение продолжительности жизни связывают с ростом случаев передозировки наркотиками, главным образом опиоидными веществами, которые во многих случаях прописываются врачами. Во-вторых, за последние 10 лет существенно выросло число смертей от хронической печёночной недостаточности и цирроза печени, в особенности среди молодых людей. Причины подобных заболеваний разнятся — от наследственности до чрезмерного потребления алкоголя и ожирения. Наконец, в-третьих, с 1999 года число самоубийств среди американских граждан выросло на 33%, притом что приблизительно за тот же период в глобальном отношении суицидов стало меньше на 30%.
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