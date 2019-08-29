Физкультминутка на рабочем месте — Le Monde рассказал о новой инициативе французских властей

В следующем году во Франции могут принять закон, по которому государство будет оказывать финансовую поддержку компаниям, пропагандирующим физическую активность на работе, сообщает Le Monde. Согласно исследованиям, краткие перерывы на упражнения не только повышают производительность сотрудников, но и эффективно борются с сидячим образом жизни, который в Европе становится причиной 10% смертей в год.

Благодаря закону о «спорте и обществе», рассмотрение которого отложено на 2020 год, правительство Макрона может выполнить одно из своих предвыборных обещаний: оказывать материальную поддержку компаниям, которые поощряют занятия физкультурой на работе, пишет Le Monde. По мнению многих специалистов, это отличная идея: во Франции взрослый работающий человек примерно 12 часов в день проводит сидя.

Как рассказывает издание, плюсы физической активности для работника или работодателя очевидны: уменьшение несчастных случаев на работе, повышение производительности, сокращение прогулов и так далее. В ходе своего исследования в 2015 году компания Goodwill-Management выяснила, что физическая активность повышает качество проведённого на работе времени: так, регулярные занятия позволяют сотруднику экономить 5—7% своих годовых расходов на лечение.

Кроме того, сенатор от Союза демократов и независимых Франсуаза Гатель и депутат от партии «Вперёд, Республика!» Франсуа Кормье-Булижон передали в марте премьер-министру доклад, в соответствии с которым организованные предприятием физические и спортивные мероприятия повышают его производительность на 3—9%, а прибыльность — на 4—14%. Например, в компании Safran 30 минут разминки утром и 30 минут растяжки вечером позволили на пять дней за год уменьшить прогулы, а также улучшить социальный диалог при сохранении производительности.

Однако пока, подчёркивает французская газета, только 13% сотрудников заявляют о том, что занимаются физкультурой на рабочем месте, и только 18% компаний предлагают такую возможность своему штату. Руководитель Национальной обсерватории физической активности и сидячего образа жизни (ONAPS) Полина Генен, которая в конце 2018 года защитила диплом на эту тему, отмечает, что многие компании хотят применить такой подход, но «нужно, чтобы это было сделано правильно, потому что это не так просто». По её словам, работа сейчас стала местом, которое продвигает моду на активный образ жизни: успехом пользуются беговые дорожки и физкультминутки.

Все эксперты согласны в одном: если физическая активность, несомненно, приносит пользу, то главная её задача — сокращение малоподвижного образа жизни, который ВОЗ называет причиной более 5,3 млн смертей в год во всём мире и 10% смертей в Европе. «Сидячий образ жизни редко считается риском на рабочем месте», — констатирует Фредерик Дютрёй, профессор и врач при университетской больнице в Клермон-Ферран. «Сам факт подъёма со стула на пять минут каждые полчаса в течение восьми часов на треть снижает уровень сахара в крови и секрецию инсулина», — подводит итог Le Monde, ссылаясь на результаты исследования.