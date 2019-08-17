Шведская журналистка: в погоне за здоровьем россияне ведут себя совсем не по-русски

Стремление к здоровому образу жизни заставляет россиян делать «самые нерусские вещи», которые можно себе представить, пишет в своей статье для Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен. Как отмечает шведская журналистка, на пути к крепкому здоровью россияне отказываются от хлеба вприкуску с другой едой и сахара в кофе. Тем не менее, по её мнению, здесь нет ничего невозможного — если уж россияне научились пристёгиваться за рулём и не курить в общественных местах.

В одном московском парке энтузиасты здорового образа жизни поставили огромную палатку, написав на ней «Здоровая Москва». Стремление россиян к активной жизни не ново, однако новый тренд включает в себя также «самые нерусские вещи», которые можно себе представить, пишет в своей статье для Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.

В этой палатке проходят бесплатные занятия по аэробике. Так называемые волонтёры раздают брошюры под названием «30 шагов к здоровью». На их страницах москвичей, среди прочего, призывают делать по 10 тыс. шагов в день, гулять, а не сидеть по кафе, а также ежедневно съедать как минимум полкило овощей.

«Полуфабрикатам, замороженным пиццам и сладостям предлагается сказать НЕТ. Нет говорят также маргарину, сливкам в кофе, попкорну и фастфуду. ДА, наоборот, говорят подъёму по лестницам, снижению уровня потребления сахара, привычке пить как минимум 1,5 литра воды в день, — отмечает журналистка. — Иными словами, наставления по здоровому образу жизни прибыли в Москву с помпой и под фанфары — и при муниципальной поддержке».

По мнению автора, не класть в кофе сахар и не есть хлеб вприкуску с другой едой — это «самое нерусское поведение, которое можно себе представить». «Есть соблазн списать такой проект как утопию, однако в России нет ничего невозможного. Если русских научили пользоваться ремнями безопасности (по крайней мере, на переднем сидении), а в стране успешно внедрили запрет на курение в общественных местах, то, возможно, их можно также убедить перестать класть пять ложек сахара в кофе», — отмечает Лаурен.

В качестве вступительного этапа москвичи могут пройти бесплатное обследование — или, как это теперь принято называть на новорусском — «чек-ап». «Мэр Москвы Сергей Собянин точно знает, за какие ниточки ему следует дёргать, чтобы завоевать благосклонность народа: русские обожают ходить по врачам и обсуждать свои недуги», — считает шведская журналистка.

Кроме того, в России сейчас очень популярно обсуждать рацион здорового питания. Как известно, наибольший фанатизм в подобных делах обычно демонстрируют именно неофиты. Одна подруга Лаурен узнала, что лактоза и глютен — это «от лукавого». Поэтому теперь она покупает своему сыну исключительно безлактозное молоко и печёт блины на рисовой муке. Журналистка приводит состоявшийся между ними диалог:

— А ты проверила своего ребёнка на непереносимость лактозы? — задала я вопрос.

— В смысле? — недовольно спросила она.

— Нет никакого смысла в том, чтобы пить безлактозное молоко, если у тебя нет непереносимости лактозы.

— Ты что, не в курсе, что лактоза опасна?!

«Я не стала её переубеждать», — подводит итог Анна-Лена Лаурен.