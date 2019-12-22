FAZ: в страхе перед чумой Германия оградилась от диких свиней из Польши

Немцы устанавливают на границе с Польшей электрическую ограду, чтобы не допустить попадания в страну африканской чумы, сообщает Frankfurter Allgemeine. Эта инфекция обнаружена у многих мёртвых диких свиней на западе восточноевропейского государства. К тому же немецкие власти призывают охотников к отстрелу животных, отмечает немецкое издание.

Пятница. Установка ограды от животных в районе бранденбургского города Губена неподалёку от границы с Польшей. Мобильная изгородь высотой 90 см призвана не допустить попадания в Германию африканской свиной чумы. В ФРГ пока что не зарегистрировано ни одного случая заболевания африканской свиной чумой. В телах мёртвых диких свиней в западной части Польши инфекцию обнаруживали не раз.

В пятницу министр по защите прав потребителей в земле Бранденбург Урсула Нонемахер выехала на место.

УРСУЛА НОНЕМАХЕР, министр по защите прав потребителей в земле Бранденбург: Нам стоит готовиться к тому, что инфицированные животные могут пересечь границу. Мобильная электроизгородь может стать одной из многих мер для предотвращения этого.

По словам Нонемахер, ограда — это только одно из средств для борьбы с повальной болезнью скота. Охотников в пограничных районах призвали активнее отстреливать диких свиней. К тому же у погибших животных берутся анализы и они изучаются в лаборатории.

УРСУЛА НОНЕМАХЕР: В прошлую пятницу прошли переговоры на высшем уровне с участием наших ветеринаров, ветеринаров из Мекленбурга-Передней Померании и Саксонии, а также польской стороны. В Польше подтвердили, что эпизоотия все ещё динамично развивается, так что возможны новые случаи инфицирования.

В Бранденбурге устанавливаются мобильные электрические ограды, а также ограды, отпугивающие животных с помощью запахов. По данным министерства защиты потребителей, приоритетным считаются районы Шпре-Нейсе, Шпре, а также город Франкфурт-на-Одере. В других федеральных землях, например, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт также закуплена изгородь, но пока ещё не установлена.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2019 года