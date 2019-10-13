Bild: в Германии отозвали с рынка молоко, заражённое бактериями

03:00
В Ленобласти горит склад на площади более 2 тысяч квадратных метров
Во Всеволжском районе Ленинградской области горит кирпичный склад на площади более 2 тысяч квадратных метров.
03:00
Тысячи курдов вышли на митинги в ФРГ против турецкой операции в Сирии
Почти 20 тысяч курдов в разных городах Германии вышли на демонстрации против турецкой военной операции в Сирии.
03:00
Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.
03:00
Три очка Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Тампа-Бэй» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» на своём льду одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:2.
03:00
Туристов призвали не покидать отели Кито на время комендантского часа
Эквадорские власти рекомендуют туристам оставаться в отелях на время действия комендантского часа и военного контроля в Кито.
03:00
Звёздный форвард клуба НБА «Лейкерс» Дэвис получил травму во время выставочного матча в Китае
Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму во время выставочного матча своей команды с «Бруклин Нетс», который состоялся в китайском Шэньчжэне.
03:00
Иркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных орагнизаций.
03:00
Матч Кубка мира по регби в Японии был отменён из-за тайфуна «Хагибис»
Поединок группового раунда Кубка мира по регби между сборными Намибии и Канады, который должен был состояться в воскресенье, 13 октября, в японском городе Камаиси, был отменён из-за обрушившегося на островное государство супертайфуна «Хагибис».
03:00
Клуб НХЛ «Миннесота» проведёт переговоры с Капризовым в ноябре
В конце ноября 2019 года генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин прилетит в Россию для проведения переговоров с нападающим Кириллом Капризовым.
03:00
В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
Глава партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у властей страны нет.
03:00
СМИ: Двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру после получения дисквалификации за допинг
Американский спортсмен Конор Дуайер, являющийся двукратным олимпийским чемпионом по плаванию, принял решение завершить профессиональную карьеру после того, как получил дисквалификацию на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
03:00
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
Представители украинской диаспоры из восьми стран мира прибывают в Крым для ознакомительного визита.
03:00
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
03:00
Источник: Федерация футбола Франции предложит Дешаму новый контракт
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам может остаться во главе команды до 2022 года.
03:00
Президент Эквадора ввёл комендантский час и военный контроль в столице
Президент Эквадора Ленин Морено заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны.
03:00
Сборная Италии обыграла команду Греции и гарантировала участие в ЧЕ-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Италии одержала победу над командой Греции.
03:00
Гол Кинга с пенальти принёс сборной Норвегии ничью с командой Испании в отборочном матче ЧЕ-2020
В матче квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020 сборные Норвегии и Испании сыграли вничью.
03:00
Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Уфе
Девять человек получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в центре Уфы.
03:00
Киселёв — о рекорде Кипчоге: мы только что наблюдали «высадку на Марс»
Чемпион России — 2019 в марафонском беге Степан Киселёв прокомментировал рекорд представителя Эфиопии Элиуда Кипчоге, который первым в мире пробежал данную дистанцию меньше чем за два часа.
03:00
Москва и Эр-Рияд подпишут соглашение о культурном сотрудничестве
Министерства культуры России и Саудовской Аравии подпишут соглашения о сотрудничестве в сфере культуры. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.
03:00
Раньери возглавил «Сампдорию»
Известный итальянский специалист Клаудио Раньери стал новым главным тренером клуба Серии А «Сампдория».
03:00
«Рейнджерс» уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» на своём льду уступил «Эдмонтон Ойлерз».
03:00
Трамп прокомментировал сообщения о расследовании против Джулиани
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что прокуратура организовала расследование в отношении его личного адвоката Рудольфа Джулиани.
03:00
СМИ: Мейвезер хочет провести реванш с Пакьяо в Китае
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер готов к возобновлению карьеры ради повторного поединка с действующим обладателем титула по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
03:00
Франция прекратит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Франция приняла решение приостановить все поставки оружия в Турцию из-за турецкой военной операции в Сирии.
03:00
Менеджер Нурмагомедова стал участником потасовки на турнире PFL 7
Али Абдельазиз, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, стал участником потасовки на турнире по смешанным единоборствам PFL 7.
03:00
Морозов завоевал две золотые медали на этапе КМ по плаванию
Россиянин Владимир Морозов завоевал две золотые медали на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Берлине.
03:00
Президент Эквадора пересмотрит вызвавший протесты в стране декрет
Мэр столицы Эквадора Кито Хорхе Йунда заявил, что эквадорский лидер Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо. Именно данный документ привёл к массовым протестам в стране.
03:00
Власти Кузбасса решили увековечить память о Леонове в его родном селе
Власти Кемеровской области намерены увековечить память о советском лётчике-космонавте, дважды Герое СССР Алексее Леонове на его малой родине — в селе Листвянка.
03:00
Рамос превзошёл Касильяса по количеству матчей в составе сборной Испании
Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос стал единоличным лидером по количеству сыгранных матчей за всю историю национальной команды.
03:00
Источник: ПСЖ предложит новый контракт Неймару
Руководство французского ПСЖ намерено продлить контракт с бразильским форвардом команды Неймаром.
03:00
Протестующие в Эквадоре перекрыли подъезды к аэропорту столицы страны
Демонстранты перекрыли подъезды к аэропорту имени маршала Сукре, который располагается в столице Эквадора.
03:00
Санчес установил рекорд по количеству матчей за сборную Чили
Футболист миланского «Интера» Алексис Санчес стал рекордсменом чилийской национальной сборной по количеству сыгранных матчей.
03:00
Три корабля России контролируют вошедший в Чёрное море эсминец США
Национальный центр управления обороной Российской Федерации заявил, что три российских корабля Черноморского флота контролируют вошедший в Чёрное море эсминец США Porter.
03:00
В контракте на бой Ковалёва с Альваресом отсутствует пункт о реванше
Эгис Климас, менеджер российского чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва, рассказал о нюансах договора на поединок своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.
03:00
Беспорядки в Эквадоре привели к остановке медного рудника в стране
Разгоревшиеся в Эквадоре протесты привели к временной остановке медного рудника Mirador.
03:00
Гимнастка Чусовитина выступит на восьмой подряд Олимпиаде
44-летняя гимнастка Оксана Чусовитина квалифицировалась на Олимпийские игры — 2020 в Токио, которые станут для неё восьмыми в карьере.
03:00
В Совфеде оценили призыв главы МИД Украины «дожать Россию»
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT намерение главы МИД Украины Вадима Пристайко призвать европейских партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.
03:00
СМИ: Фернандес пропустит матч с Кипром
Защитник сборной России Марио Фернандес не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Кипра.
03:00
Один человек погиб в результате обрушения части здания отеля в США
Один человек погиб и трое пропали без вести после частичного обрушения отеля Hard Rock Hotel в американском Новом Орлеане.
03:00
Медведев: не мог и мечтать о шести подряд финалах на турнирах ATP
Россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от выхода в шестой подряд финал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
03:00
В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что четыре человека, в том числе один ребёнок, пострадали от двух взрывов боеприпасов.
03:00
Японский фигурист Уно победил на Finlandia Trophy
Японский фигурист Сёма Уно победил на турнире Finlandia Trophy, который проходил в Эспоо.
03:00
В Турции заявили о ликвидации «459 террористов» в ходе операции в САР
Минобороны Турции сообщило, что силами турецкой армии с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидированы «459 террористов».
03:00
Ассистентский хет-трик Шипачёва помог «Динамо» обыграть «Автомобилист» в КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» победило «Автомобилист».
03:00
В США произошла стрельба в церкви
В американском городе Пелхэм мужчина устроил стрельбу в церкви.
03:00
«Спартак» уступил «Амуру» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ
Московский «Спартак» проиграл хабаровскому «Амуру» в серии послематчевых буллитов в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Подвергшийся нападению танкер Sabiti вернётся в Иран в течение 10 дней
Подвергшийся нападению 11 октября танкер Sabiti вернётся в Иран в течение 10 дней.
03:00
Александрова уступила Остапенко в полуфинале турнира WTA в Линце
Россиянка Екатерина Александрова уступила представительнице Латвии Елене Остапенко в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
03:00
Россия может помочь Японии в связи с тайфуном «Хагибис»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос об оказании помощи Японии в связи с тайфуном «Хагибис» в случае получения соответствующего обращения от японских властей.