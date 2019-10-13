Bild: в Германии отозвали с рынка молоко, заражённое бактериями

Ряд немецких молочных компаний отозвали с рынка свою продукцию из-за обнаруженных в ней бактерий, способных вызвать диарею, сообщает Bild. В магазинах товары уже убрали из ассортимента. А тем, кто их уже купил, предлагают вернуть деньги без предъявления чека, сообщает немецкое издание.

Молочная компания Deutsche Milchkontor (DMK), а также предприятия Fude + Serrahn отозвали с рынка один их своих продуктов. Изъятие коснулось свежего молока с жирностью 1,5% в однолитровых упаковках.

Как заявили в обоих компаниях, во время стандартной проверки в нём была обнаружена бактерия, способная вызвать диарею. Но произошедшее коснулось только отдельных продуктов. Торговые предприятия, в которые осуществлялись поставки, среди которых Aldi, Rewe и Lidl тут же отреагировали. В целях предосторожности товар убрали из ассортимента.

Список продуктов, в которых может находиться бактерия, был опубликовано в интернете. Потребители же, которые уже купили один из этих товаров, могут без предъявления чека вернуть его и получить деньги обратно. Однако важен указанный на упаковке срок годности. К тому же DMK запустил горячую линию для потребителей.

Дата выхода в эфир 11 октября 2019 года