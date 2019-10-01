Hürriyet: Турция борется за лидерство на российском рынке овощей и фруктов

Турецкие поставщики свежих овощей и фруктов хотят занять лидирующие позиции на российском рынке, сообщает Hürriyet Daily News. Объёмы экспорта резко сократились после кризиса 2015 года, однако нормализация отношений двух стран даёт турецким производителям надежду на оживление торговых связей. Поэтому они активно продвигают свою продукцию и участвуют в таких выставках, как WorldFood Moscow 2019.

Турецкие экспортёры хотят занять первое место на российском рынке фруктов, пишет Hürriyet Daily News.

По мере того как отношения между двумя странами приходят в норму, турецкие экспортёры стремятся снова стать крупнейшим поставщиком свежих фруктов и овощей в Россию. Для достижения этой цели турецкие производители свежих овощей и фруктов приняли участие в выставке WorldFood Moscow 2019, прошедшей в российской столице с 23 по 27 сентября 2019 года.

В общей сложности 33 турецкие компании посетили крупнейшую продовольственную выставку, чтобы представить свою продукцию российским импортёрам и потребителям.

Председатель Эгейского союза экспортёров свежих фруктов и овощей Хайреттин Учак отметил, что в 2014 году, до начала кризиса между двумя странами, экспорт этого сектора в Россию составил $938 млн. По состоянию на 2018 год общий объём экспорта в Россию составил 70% от уровня 2014 года. По словам Учака, их цель — достичь показателей 2014 года.

Также председатель Эгейского союза экспортёров свежих фруктов и овощей подчеркнул, что Россия является важнейшим экспортным рынком для Турции. При этом наибольший объём экспорта приходится на помидоры, мандарины, лимоны, свежий виноград, гранаты и персики.

«33 продовольственные компании из Турции успешно продвигали продукцию нашей страны в России. Мы надеемся, что позитивные сдвиги в политических отношениях между Россией и Турцией помогут оживить торговые связи между двумя странами», — заявил Учак.

По его замечанию, Эгейский союз экспортёров эффективно продвигал свои товары, чтобы вернуть утраченный после кризиса 2015 года рынок, который они уступили таким странам, как Иран, Китай, Египет, Марокко, Азербайджан и Эквадор. В частности, благодаря географической близости и повышению качества продукции на передний план на российском рынке вышли такие страны, как Иран и Азербайджан.

Учак рассказал, что Турция потеряла свои преимущества на российском рынке, такие как «зелёный коридор», упрощавший прохождение таможенных процедур, и уступила таким конкурентам, как Иран. «Мы ожидаем, что все соответствующие институты и организации нашего государства мобилизуются для восстановления позиций на российском рынке», — отметил председатель Эгейского союза.

Кроме того, он сообщил о том, что турецкие экспортёры в рамках своей программы в Москве посетили крупнейший в мире центр оптовой торговли продовольствием Food City. «У нас была возможность встретиться с владельцами турецких магазинов в Food City, — рассказал Учак. — Они подчеркнули, что на каждый грузовик из Турции приходится по 2,5—3 тысячи долларов дополнительных расходов по сравнению с нашими конкурентами за счёт налогов и транспортных расходов».

Турецкие поставщики прилагают усилия для выхода на новые рынки, такие как экспорт вишни в Китай и Южную Корею, и ожидают поддержки со стороны президента и ответственных министерств с целью не только не потерять традиционный и важный для них российский рынок, но и возродить торговлю с Россией в полном объёме. В свою очередь, представители сектора прилагают все усилия для оживления торговли, формируя торговые делегации и участвуя в международных выставках.

Как напоминает издание, если в 2014 году Турция экспортировала в Россию свежие фрукты и овощи на сумму $938 млн, то в следующем году эта цифра снизилась до $875 млн. В связи с введёнными Россией ограничениями на экспорт из Турции после кризиса 2015 года, когда был сбит российский военный самолёт, общий объём экспорта в 2016 году сократился более чем наполовину — до $331 млн.

В 2017 году экспорт свежих фруктов и овощей из Турции в Россию увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и составил $638 млн, сообщается в статье. Общий объём экспорта сектора в Россию составил $659 млн в прошлом году и $375 млн к концу августа текущего года.

В основном из Турции в Россию экспортируются абрикосы, вишни, персики, сливы, цитрусовые, помидоры и виноград, отмечает Hürriyet Daily News.