BFM TV: Россия усилила контроль на границе из-за китайского вируса

Российские власти усилили меры безопасности из-за того, что в Китае распространяется новый вирус, от которого уже погибли несколько человек, пишет на своём сайте BFM TV. В частности, людям, пересекающим границу, измеряют температуру. Из стран Азии коронавирус уже попал в Австралию и США.

Россия ввела усиленный контроль за своими границами, поскольку в Китае и Азии продолжает распространяться новый вид пневмонии — коронавирус, пишет на своём сайте BFM TV. Так, уже несколько человек от него умерли, заболели почти 300 человек, и случаи заражения зафиксированы в Австралии и США.



В российском правительстве заверили, что приняли дополнительные меры по предотвращению попадания вируса на российскую территорию, а также по его диагностике на ранних стадиях и помещению заболевших под карантин. Кроме того, там отметили, что корректируют принятые меры в соответствии с информацией, которую получают от Китая и Всемирной организации здравоохранения.



Россия решила использовать камеры, измеряющие температуру, для досмотра людей, пересекающих границу, отмечает автор статьи. В частности, ими пользуются в аэропорту Шереметьево. В случае если у кого-либо на рейсе фиксируют высокую температуру, к самолёту отправляют медицинскую бригаду. Однако пока там не замечено ни одного заболевшего.



По данным российских властей, ежегодно в Россию приезжает около полутора миллионов китайцев. В свою очередь, российский Минздрав выпустил рекомендации для российских туристов, посоветовав им в поездке избегать рынков и зоопарков. Изначально этот новый вирус появился в декабре на рыбном рынке китайского города Ухань, пишет BFM TV.