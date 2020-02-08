CNN: коронавирус любви не помеха — в Южной Корее прошло массовое бракосочетание c антисептиком и масками

03:00 Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура Сборная России по хоккею минимально проигрывает команде Швеции после первого периода матча Еврохоккейтура.

03:00 Экс-футболист «Барселоны» Пети считает, что Месси не подходит для английского футбола Бывший французский полузащитник Эммануэль Пети оценил перспективы форварда «Барселоны» Лионеля Месси заиграть в английском чемпионате.

03:00 Генконсульство оценило возможность эвакуации россиян с юга Китая Речи об эвакуации россиян с южных территорий Китая на данный момент не идёт. Об этом сообщил генеральный консул России в Гуанчжоу Виктор Пашков.

03:00 Бэкстрём считает, что Овечкин попадёт в число величайших хоккеистов всех времён Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём оценил степень легендарности своего российского партнёра по команде Александра Овечкина.

03:00 В полиции сообщили о 21 раненном при стрельбе в Таиланде В результате стрельбы в таиландском Накхонратчасиме ранения получил по меньшей мере 21 человек, сообщили в полиции.

03:00 Олимпийская сборная России уступила команде Словакии на товарищеском турнире в Попраде На товарищеском турнире в словацком Попраде олимпийская сборная России проиграла хозяевам.

03:00 Депутата Госдумы Хайруллина похоронили в посёлке Мирном Депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолёта в Татарстане, похоронили в казанском посёлке Мирном.

03:00 Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Фалуне Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в классическом спринте, который состоялся в рамках девятого этапа Кубка мира в шведском Фалуне.

03:00 Непряева стала второй в спринтерской гонке на этапе КМ в Фалуне Россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.

03:00 Посольство выясняет наличие россиян среди пострадавших в Таиланде Посольство России выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в городе Накхонратчасима, где военнослужащий открыл стрельбу по мирным гражданам, убив, по последним данным, 17 человек.

03:00 Александрова обыграла Богдан и вывела сборную России вперёд в матче Кубка федерации Благодаря победе Екатерины Александровой над Аной Богдан сборная России вышла вперёд в матчевом противостоянии с командой Румынии на теннисном Кубке федерации.

03:00 В Пушкине открылся фестиваль боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского» В городском округе Пушкино состоялось торжественное открытие X Международного фестиваля боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского».

03:00 Тедеско: у «Спартака» сейчас нет стартового состава Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги игры команды на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер в Катаре.

03:00 Девять участников крупной драки в Казахстане находятся в реанимации Девять участников массовой драки в Кордайском районе Казахстана находятся в реанимации. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров.

03:00 Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией Сборная России по хоккею назвала состав на второй матч Шведских игр, в котором подопечные Алексея Кудашова встретятся с хозяевами турнира.

03:00 Число жертв стрельбы в Таиланде возросло до 17 Число погибших в результате стрельбы, устроенной военнослужащим в тайском городе Накхонратчасим, возросло до 17. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения. Как пишет Thai Rath, городские больницы заявили о приёме крови для помощи пострадавшим.

03:00 Экс-министр Карелии арестован по обвинению в получении взятки Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в размере не менее 800 тыс. рублей, передаёт ТАСС из зала Петрозаводского суда.

03:00 СМИ: «Барселона» в январе пыталась арендовать Иньесту Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пыталась вернуть в состав легенду клуба Андреса Иньесту.

03:00 Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в тайском торговом центре Издание Tha Rath опубликовало видео с предполагаемым стрелком, который открыл стрельбу по мирным жителям в тайском городе Накхонратчасима.

03:00 Соболев: эмоции от победы на Кубке Париматч Премьер только положительные Форвард московского «Спартака» Александр Соболев назвал победу в Кубке Париматч Премьер генеральной репетицией перед стартом второй половины сезона.

03:00 Зариф обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии Глава МИД Ирана и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретились и обсудили ситуацию в Сирии.

03:00 Джикия признался, что «Спартак» пока не готов к сезону Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил нынешнюю форму своей команды по итогам Кубка Париматч Премьер.

03:00 Во Франции восстановили братскую могилу советских военнопленных Во французском департаменте Па-де-Кале открыли восстановленную братскую могилу советских военнопленных. Об этом сообщили в пресс-службе Российского исторического общества (РИО).

03:00 Тошич: уровень РПЛ не такой хороший, как три-четыре года назад Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, в настоящее время выступающий за белградский «Партизан», по итогам Кубка Париматч Премьер оценил нынешний уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию со стрельбой в городе Накхонратчасима. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника.

03:00 Бакаев: я плохой лидер «Спартака», если команда на 10-м месте Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, какой видит свою роль в команде.

03:00 В Минздраве подсчитали число осложнений в год из-за ошибок врачей Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

03:00 Тошич — о Кубке Париматч Премьер: всё на топ-уровне, но судейство слабое Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич после матча с московским «Спартаком» оценил уровень организации Кубка Париматч Премьер.

03:00 СМИ: Тайский солдат взял в заложники 16 человек в торговом центре Военнослужащий, устроивший стрельбу в тайском городе Накхонратчасима, в результате которой, по предварительным данным, погибли 12 человек, удерживает 16 заложников в торговом центре.

03:00 Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU Российская биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей спринтерской гонки на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Мартелло.

03:00 Боррель призвал ЕС вновь выучить язык власти для защиты своих позиций Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей статье для Tagesspiegel призвал Евросоюз вновь выучить язык власти для защиты собственных интересов, а также разработать новые подходы для сотрудничества с США, Китаем и Россией.

03:00 Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей» Футбольный клуб «Сельта» из Виго огласил заявку на матч 23-го тура испанской футбольной Примеры с «Севильей».

03:00 «Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

03:00 В Казани простились с депутатом Госдумы Хайруллиным В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая завершилась церемония прощания с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, погибшим при крушении вертолёта в Татарстане.

03:00 Тренер «Партизана» был удалён в матче со «Спартаком» и призывал команду уйти с поля Главный тренер белградского «Партизана» Саво Милошевич был удалён в матче с московским «Спартаком» во втором туре товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

03:00 Глава Федерации фигурного катания Франции подал в отставку из-за скандала с изнасилованием Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге подал в отставку на фоне скандала из-за сообщений о сексуальных домогательствах тренера Жиля Бейера в отношении десятикратной чемпионки страны в парном катании Сары Абитболь, которая на тот момент была несовершеннолетней.

03:00 СМИ: Военнослужащий открыл стрельбу по мирным жителям в Таиланде По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы в тайском городе Накхонратчасима, пишет газета Thai Rath. Как сообщает издание, число погибших может достигать 15.

03:00 После драки на юге Казахстана к медикам обратились более 120 человек После массовой драки в Кордайском районе Казахстана за медицинской помощью обратились 127 человек, 12 из них остаются в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

03:00 СМИ сообщили о планируемых сокращениях иностранных пилотов в Китае Некоторые китайские авиакомпании начали сокращать лётные экипажи, в том числе российских пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к лётному составу авиакомпаний. По данным агентства, Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, а China Southern Airlines — около десяти.

03:00 Соболев забил свой первый мяч за «Спартак» Нападающий Александр Соболев отметился дебютным голом за московский «Спартак» в матче с белградским «Партизаном» во втором туре товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

03:00 Жене украинского футболиста грозит тюремный срок за исполнение гимна в нижнем белье Юрист Юрий Юрченко заявил, что Ирине Морозюк, жене украинского защитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, грозит тюремный срок за исполнение гимна Украины в нижнем белье.

03:00 Винника допросят в Париже 13 февраля Следственные органы Франции допросят россиянина Александра Винника, который был экстрадирован из Греции, 13 февраля в Париже.

03:00 Мурашко отметил нехватку у врачей навыков для контакта с пациентами Российским врачам не хватает коммуникационных навыков для установления тесного контакта с пациентами, что приводит к жалобам со стороны граждан, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

03:00 СМИ: «Локомотив» рассматривает восемь форвардов на замену Смолову Московский футбольный клуб «Локомотив» рассматривает восемь человек на позицию нападающего после ухода Фёдора Смолова в испанскую «Сельту».

03:00 Шлеменко прокомментировал вызов Александру Емельяненко со стороны Смолякова Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поддержал российского бойца смешанного стиля Дмитрия Смолякова, который вызвал на поединок соотечественика Александра Емельяненко.

03:00 Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн Американский биохимик Стэнли Коэн, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, умер в Нэшвилле (штат Теннесси) в возрасте 97 лет.

03:00 Путин уверен, что турнир WTA в Санкт-Петербурге пройдёт на высоком уровне Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

03:00 Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.

03:00 Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай МЧС России направило в Китай в качестве гуманитарной помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.