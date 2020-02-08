CNN: коронавирус любви не помеха — в Южной Корее прошло массовое бракосочетание c антисептиком и масками

03:00
Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура
Сборная России по хоккею минимально проигрывает команде Швеции после первого периода матча Еврохоккейтура.
03:00
Экс-футболист «Барселоны» Пети считает, что Месси не подходит для английского футбола
Бывший французский полузащитник Эммануэль Пети оценил перспективы форварда «Барселоны» Лионеля Месси заиграть в английском чемпионате.
03:00
Генконсульство оценило возможность эвакуации россиян с юга Китая
Речи об эвакуации россиян с южных территорий Китая на данный момент не идёт. Об этом сообщил генеральный консул России в Гуанчжоу Виктор Пашков.
03:00
Бэкстрём считает, что Овечкин попадёт в число величайших хоккеистов всех времён
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём оценил степень легендарности своего российского партнёра по команде Александра Овечкина.
03:00
В полиции сообщили о 21 раненном при стрельбе в Таиланде
В результате стрельбы в таиландском Накхонратчасиме ранения получил по меньшей мере 21 человек, сообщили в полиции.
03:00
Олимпийская сборная России уступила команде Словакии на товарищеском турнире в Попраде
На товарищеском турнире в словацком Попраде олимпийская сборная России проиграла хозяевам.
03:00
Депутата Госдумы Хайруллина похоронили в посёлке Мирном
Депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолёта в Татарстане, похоронили в казанском посёлке Мирном.
03:00
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Фалуне
Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в классическом спринте, который состоялся в рамках девятого этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
03:00
Непряева стала второй в спринтерской гонке на этапе КМ в Фалуне
Россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.
03:00
Посольство выясняет наличие россиян среди пострадавших в Таиланде
Посольство России выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в городе Накхонратчасима, где военнослужащий открыл стрельбу по мирным гражданам, убив, по последним данным, 17 человек.
03:00
Александрова обыграла Богдан и вывела сборную России вперёд в матче Кубка федерации
Благодаря победе Екатерины Александровой над Аной Богдан сборная России вышла вперёд в матчевом противостоянии с командой Румынии на теннисном Кубке федерации.
03:00
В Пушкине открылся фестиваль боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского»
В городском округе Пушкино состоялось торжественное открытие X Международного фестиваля боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского».
03:00
Тедеско: у «Спартака» сейчас нет стартового состава
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги игры команды на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер в Катаре.
03:00
Девять участников крупной драки в Казахстане находятся в реанимации
Девять участников массовой драки в Кордайском районе Казахстана находятся в реанимации. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров.
03:00
Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией
Сборная России по хоккею назвала состав на второй матч Шведских игр, в котором подопечные Алексея Кудашова встретятся с хозяевами турнира.
03:00
Число жертв стрельбы в Таиланде возросло до 17
Число погибших в результате стрельбы, устроенной военнослужащим в тайском городе Накхонратчасим, возросло до 17. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения. Как пишет Thai Rath, городские больницы заявили о приёме крови для помощи пострадавшим.
03:00
Экс-министр Карелии арестован по обвинению в получении взятки
Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в размере не менее 800 тыс. рублей, передаёт ТАСС из зала Петрозаводского суда.
03:00
СМИ: «Барселона» в январе пыталась арендовать Иньесту
Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пыталась вернуть в состав легенду клуба Андреса Иньесту.
03:00
Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в тайском торговом центре
Издание Tha Rath опубликовало видео с предполагаемым стрелком, который открыл стрельбу по мирным жителям в тайском городе Накхонратчасима.
03:00
Соболев: эмоции от победы на Кубке Париматч Премьер только положительные
Форвард московского «Спартака» Александр Соболев назвал победу в Кубке Париматч Премьер генеральной репетицией перед стартом второй половины сезона.
03:00
Зариф обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии
Глава МИД Ирана и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретились и обсудили ситуацию в Сирии.
03:00
Джикия признался, что «Спартак» пока не готов к сезону
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил нынешнюю форму своей команды по итогам Кубка Париматч Премьер.
03:00
Во Франции восстановили братскую могилу советских военнопленных
Во французском департаменте Па-де-Кале открыли восстановленную братскую могилу советских военнопленных. Об этом сообщили в пресс-службе Российского исторического общества (РИО).
03:00
Тошич: уровень РПЛ не такой хороший, как три-четыре года назад
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, в настоящее время выступающий за белградский «Партизан», по итогам Кубка Париматч Премьер оценил нынешний уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию со стрельбой в городе Накхонратчасима. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника.
03:00
Бакаев: я плохой лидер «Спартака», если команда на 10-м месте
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, какой видит свою роль в команде.
03:00
В Минздраве подсчитали число осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
03:00
Тошич — о Кубке Париматч Премьер: всё на топ-уровне, но судейство слабое
Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич после матча с московским «Спартаком» оценил уровень организации Кубка Париматч Премьер.
03:00
СМИ: Тайский солдат взял в заложники 16 человек в торговом центре
Военнослужащий, устроивший стрельбу в тайском городе Накхонратчасима, в результате которой, по предварительным данным, погибли 12 человек, удерживает 16 заложников в торговом центре.
03:00
Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей спринтерской гонки на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Мартелло.
03:00
Боррель призвал ЕС вновь выучить язык власти для защиты своих позиций
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей статье для Tagesspiegel призвал Евросоюз вновь выучить язык власти для защиты собственных интересов, а также разработать новые подходы для сотрудничества с США, Китаем и Россией.
03:00
Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей»
Футбольный клуб «Сельта» из Виго огласил заявку на матч 23-го тура испанской футбольной Примеры с «Севильей».
03:00
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
03:00
В Казани простились с депутатом Госдумы Хайруллиным
В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая завершилась церемония прощания с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, погибшим при крушении вертолёта в Татарстане.
03:00
Тренер «Партизана» был удалён в матче со «Спартаком» и призывал команду уйти с поля
Главный тренер белградского «Партизана» Саво Милошевич был удалён в матче с московским «Спартаком» во втором туре товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
03:00
Глава Федерации фигурного катания Франции подал в отставку из-за скандала с изнасилованием
Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге подал в отставку на фоне скандала из-за сообщений о сексуальных домогательствах тренера Жиля Бейера в отношении десятикратной чемпионки страны в парном катании Сары Абитболь, которая на тот момент была несовершеннолетней.
03:00
СМИ: Военнослужащий открыл стрельбу по мирным жителям в Таиланде
По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы в тайском городе Накхонратчасима, пишет газета Thai Rath. Как сообщает издание, число погибших может достигать 15.
03:00
После драки на юге Казахстана к медикам обратились более 120 человек
После массовой драки в Кордайском районе Казахстана за медицинской помощью обратились 127 человек, 12 из них остаются в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
03:00
СМИ сообщили о планируемых сокращениях иностранных пилотов в Китае
Некоторые китайские авиакомпании начали сокращать лётные экипажи, в том числе российских пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к лётному составу авиакомпаний. По данным агентства, Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, а China Southern Airlines — около десяти.
03:00
Соболев забил свой первый мяч за «Спартак»
Нападающий Александр Соболев отметился дебютным голом за московский «Спартак» в матче с белградским «Партизаном» во втором туре товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
03:00
Жене украинского футболиста грозит тюремный срок за исполнение гимна в нижнем белье
Юрист Юрий Юрченко заявил, что Ирине Морозюк, жене украинского защитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, грозит тюремный срок за исполнение гимна Украины в нижнем белье.
03:00
Винника допросят в Париже 13 февраля
Следственные органы Франции допросят россиянина Александра Винника, который был экстрадирован из Греции, 13 февраля в Париже.
03:00
Мурашко отметил нехватку у врачей навыков для контакта с пациентами
Российским врачам не хватает коммуникационных навыков для установления тесного контакта с пациентами, что приводит к жалобам со стороны граждан, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
03:00
СМИ: «Локомотив» рассматривает восемь форвардов на замену Смолову
Московский футбольный клуб «Локомотив» рассматривает восемь человек на позицию нападающего после ухода Фёдора Смолова в испанскую «Сельту».
03:00
Шлеменко прокомментировал вызов Александру Емельяненко со стороны Смолякова
Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поддержал российского бойца смешанного стиля Дмитрия Смолякова, который вызвал на поединок соотечественика Александра Емельяненко.
03:00
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн
Американский биохимик Стэнли Коэн, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, умер в Нэшвилле (штат Теннесси) в возрасте 97 лет.
03:00
Путин уверен, что турнир WTA в Санкт-Петербурге пройдёт на высоком уровне
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.
03:00
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
03:00
Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай
МЧС России направило в Китай в качестве гуманитарной помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.
03:00
Экс-футболист сборной Испании Иньеста завоевал 37-й трофей в карьере
«Виссел Кобе» в составе с бывшим полузащитником сборной Испании по футболу Андресом Иньестой стал обладателем Суперкубка Японии.