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Euronews: число жертв коронавируса продолжает расти, несмотря на все усилия ВОЗ
Впервые с начала эпидемии от коронавируса за сутки скончались более ста человек, а общее количество летальных исходов уже перевалило за тысячу, передаёт Euronews. Это превышает число смертей и заражения во время вспышки атипичной пневмонии 17 лет назад. ВОЗ призывает все страны оперативно изолировать «искры» эпидемии и активизировать меры профилактики, чтобы это не переросло во всемирный «пожар».

В Пекине официально подтверждены новые цифры смертей в результате заражения коронавирусом: на утро вторника количество летальных исходов перевалило за тысячу, свыше сорока двух с половиной тыс. человек инфицированы. За истекшие 24 часа умерли свыше ста человек, это произошло впервые с начала эпидемии.

И количество летальных исходов, и количество заражённых людей уже превышает статистику смертей и заражения во время вспышки атипичной пневмонии, которая произошла в КНР 17 лет назад.

В Британии выявлено, что пятеро из восьмерых вирусоносителей были в контакте с инфицированным, который сам заразился в Сингапуре, — а остановившись на отдых в альпийском шале, заразил и своих соседей по пансиону.

Ситуация с распространением инфекции в Европе вызывает озабоченность генерального директора Всемирной организации здравоохранения.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, гендиректор ВОЗ: Мы наблюдаем уже на протяжении нескольких дней, что инфекция распространяется среди тех, кто никогда не ездил в Китай. Пока это маленькие «искры», которые возникают то тут, то там. Но это может превратиться в большой «пожар», если не будут приняты меры по профилактике распространения инфекции. Это сегодня наша главная цель.

ЕС, действуя в упомянутых генеральным директором ВОЗ рамках, вывез из Китая более 500 европейских граждан. Об этом заявил еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями.

ЯНЕШ ЛЕНАРЧИЧ, еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями: Возможно, что мы пока не прошли пик эпидемии, и ситуация продолжает ухудшаться. Другое дело, что мы, в любом случае, не собираемся сидеть сложа руки!

Накануне государственные СМИ Китая распространили видеокадры посещения Си Цзиньпином учреждений, которые занимаются профилактикой и контролем за распространением пневмонии.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2020 года.

 
 

 

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