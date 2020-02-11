Euronews: число жертв коронавируса продолжает расти, несмотря на все усилия ВОЗ

03:00 Рублёв одержал победу над Басилашвили в первом раунде турнира АТР в Роттердаме Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме.

03:00 Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в Ливии Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Германии Хайко Маасом.

03:00 Зеленский назначил представителя Киева в гуманитарной подгруппе Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Геннадия Кузнецова на пост представителя Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

03:00 В Госдуме оценили слова постпреда США о кибератаках России и Китая Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что каждая страна альянса подвергалась кибератакам или гибридным атакам России и Китая.

03:00 Участник турнира по грэпплингу сломал шею в первом раунде боя Боец из Дагестана Пайзутдин Алиев получил серьёзную травму во время участия в турнире по грэпплингу, который проходил в Санкт-Петербурге.

03:00 Глава ФРС допустил перебои в экономике Китая и мира из-за коронавируса Федеральная резервная система США внимательно наблюдает за ситуацией с распространением коронавируса, потому что это явление может вызвать перебои в китайской экономике, что в свою очередь повлияет на мировую экономику. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

03:00 Медведев заявил, что хотел бы выступить на ОИ под российским флагом Российский теннисист Даниил Медведев признался, что не теряет надежды выступить на Олимпиаде-2020 в Токио под флагом родной страны.

03:00 Источник заявил о гибели членов экипажа сбитого в Идлибе вертолёта В результате крушения сирийского военного вертолёта, сбитого в провинции Идлиб, погибли все члены экипажа, находившиеся на борту.

03:00 Экс-президенты России могут стать пожизненными сенаторами Бывшие президенты России смогут становиться пожизненными членами Совета Федерации после окончания срока своих полномочий на посту главы государства.

03:00 Ласицкене считает, что World Athletics сознательно игнорирует российских легкоатлетов Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не контактировала с представителями Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

03:00 В США обвинили Россию в кибератаках на все страны НАТО Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон обвинила Россию в кибератаках и гибридных атаках на каждую из стран НАТО.

03:00 Рябков: страны БРИКС готовы помочь Китаю в борьбе с коронавирусом Страны БРИКС выразили готовность сотрудничать с Китаем в борьбе с новым коронавирусом, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

03:00 Кудерметова обыграла Путинцеву в первом круге турнира WTA в Санкт-Петербурге Россиянка Вероника Кудерметова оказалась сильнее представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

03:00 Игнатьев: лучше Сёмина вряд ли кто-то будет Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что в случае, если железнодорожники не предложат 72-летнему наставнику команды Юрию Сёмину новый контракт, клуб должен предложить ему другую должность.

03:00 Минфин и ЦБ договорились о выводе Банка России из капитала Сбербанка Банк России и Минфин подготовили законопроект о выводе ЦБ из капитала Сбербанка. Пакет акций Центробанка планируется приобрести за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной цене.

03:00 Лукашенко сообщил о фейковых новостях из-за коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому белорусскому послу Николаю Снопкову сохранить и развить достигнутый высокий уровень белорусско-китайского сотрудничества, несмотря на трудности из-за фейковых новостей по коронавирусу.

03:00 МИД не исключил возможности встречи Лаврова и Помпео в Мюнхене Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности встречи главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях конференции по безопасности в Мюнхене в феврале.

03:00 Игнатьев считает, что «Локомотив» допустит ошибку, если не продлит контракт с Сёминым Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим отношением к возможному уходу из «Локомотива» главного тренера команды Юрия Сёмина.

03:00 Эмин Агаларов рассказал о впечатлениях от общения с Трампом Российский и азербайджанский музыкант, предприниматель Эмин Агаларов дал интервью RT, в котором рассказал о впечатлениях от общения с президентом США Дональдом Трампом.

03:00 СК проверит данные об избиении таксистом женщин в Калуге Следователи начали проверку данных из соцсетей о том, что в Калуге таксист избил двух женщин-пассажирок и пытался похитить их шестимесячного ребёнка.

03:00 Хачанов победил Фоньини в первом круге турнира ATP в Роттердаме Россиянин Карен Хачанов одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в стартовом матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме.

03:00 Бывшая российская теннисистка Рыбакина заявила, что рада представлять Казахстан Теннисистка Елена Рыбакина заявила, что на данный момент не рассматривает возвращение к выступлениям под российским флагом.

03:00 Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.

03:00 В Минтрансе оценили возможность создания новой авиакомпании в ДФО Замминистра транспорта России Александр Юрчик прокомментировал возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке.

03:00 Зеленский прокомментировал расследование убийства Шеремета Украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил, что если причастность подозреваемых к убийству журналиста Павла Шеремета не будет доказана, то правоохранителям придётся принести извинения.

03:00 Украина изучит возможность проведения Олимпиады вместе с Белоруссией Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о подаче заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр заслуживает изучения.

03:00 Нигматуллин: найти замену Сёмину будет непросто Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что в случае ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера команды клубу нужен будет молодой специалист.

03:00 Нигматуллин: не хотелось бы раньше времени отправлять Сёмина на пенсию Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о том, что клуб может не продлить контракт многолетнего наставника команды Юрия Сёмина.

03:00 В Кургане мужчина выстрелил из окна по автомобилю ДПС В Кургане мужчина выстрелил из окна жилого дома в автомобиль дорожно-постовой службы ГИБДД, в результате чего один полицейский получил ранение.

03:00 Назарбаев сильно встревожен конфликтом на юге Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности страны заявил, что его беспокоит конфликт, который перерос в массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана.

03:00 Нурмагомедов остался на второй строчке рейтинга лучших бойцов UFC Опубликован новый рейтинг бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории.

03:00 В офисе президента Украины прокомментировали увольнение Богдана Увольнение руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана не повлияет на политический курс страны, заявила пресс-служба ведомства в Facebook.

03:00 SANA: МИД Сирии осудил действия Турции в Идлибе и Алеппо В МИД Сирии осудили увеличение военного присутствия Турции в Идлибе. Ведомство призвало международное сообщество «принять шаги по сдерживанию агрессивного поведения» Анкары.

03:00 Магомедшарипов: каждый считает своим долгом сказать что-то о моей выносливости Российский боец UFC Забит Магомедшарипов прокомментировал частые разговоры о его выносливости.

03:00 Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшие дни.

03:00 В Госдуме оценили слова Столтенберга о распаде ДРСМД и силе НАТО Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировал силу НАТО.

03:00 Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации. Об этом сообщает ТАСС.

03:00 Путин и Эрдоган планируют обсудить по телефону ситуацию в Сирии Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган планируют во вторник, 11 февраля, обсудить ситуацию в Сирии. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Отец Нурмагомедова опроверг информацию о блокировке счетов сына Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию СМИ о блокировке счетов своего сына из-за задолженностей.

03:00 В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии Сирийская оппозиция сообщила о поражении вертолёта правительственных сил в Идлибе, об этом пишет Anadolu.

03:00 Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о том, что распад ДРСМД продемонстрировал силу альянса, хотел заверить всех в том, что «мозг НАТО мёртв». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

03:00 В «Ливерпуле» ответили на призывы фанатов вернуть Джеррарда Исполнительный директор английского футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур ответил на призывы болельщиков клуба вернуть в команду её бывшего капитана, а ныне главного тренера шотландского «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

03:00 В НАТО призвали Асада «остановить нападения» в Идлибе Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе, призвав президента Сирии Башара Асада «прекратить нападения».

03:00 Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения Суд в Таиланде предъявил обвинения капитанам туристических катеров, которые столкнулись возле Пхукета, в результате чего погибли двое детей из России. Об этом ТАСС сообщил российский генконсул Владимир Соснов.

03:00 Эрдоган анонсировал новые шаги по Сирии в ответ на обстрел в Идлибе Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявит о новых шагах по Сирии после того, как военные Турции попали под обстрел в Идлибе.

03:00 В Москве покажут фильмы молодых режиссёров Фильмы, созданные студентами и выпускниками ВГИКа, покажут в столичном кинотеатре «Иллюзион» 13 февраля.

03:00 НТВ выпустит собственную версию шоу The Masked Singer Весной 2020 года НТВ выпустит собственную версию вокального шоу The Masked Singer. Как подчеркнули в пресс-службе канала, проект выйдет в эфир под названием «Маска».

03:00 Селюк считает, что «Сельта» не станет выкупать Смолова у «Локомотива» Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о будущем нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего за испанскую «Сельту» на правах аренды.

03:00 Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.