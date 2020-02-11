Euronews: число жертв коронавируса продолжает расти, несмотря на все усилия ВОЗ

Впервые с начала эпидемии от коронавируса за сутки скончались более ста человек, а общее количество летальных исходов уже перевалило за тысячу, передаёт Euronews. Это превышает число смертей и заражения во время вспышки атипичной пневмонии 17 лет назад. ВОЗ призывает все страны оперативно изолировать «искры» эпидемии и активизировать меры профилактики, чтобы это не переросло во всемирный «пожар».
В Пекине официально подтверждены новые цифры смертей в результате заражения коронавирусом: на утро вторника количество летальных исходов перевалило за тысячу, свыше сорока двух с половиной тыс. человек инфицированы. За истекшие 24 часа умерли свыше ста человек, это произошло впервые с начала эпидемии.
И количество летальных исходов, и количество заражённых людей уже превышает статистику смертей и заражения во время вспышки атипичной пневмонии, которая произошла в КНР 17 лет назад.
В Британии выявлено, что пятеро из восьмерых вирусоносителей были в контакте с инфицированным, который сам заразился в Сингапуре, — а остановившись на отдых в альпийском шале, заразил и своих соседей по пансиону.
Ситуация с распространением инфекции в Европе вызывает озабоченность генерального директора Всемирной организации здравоохранения.
ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, гендиректор ВОЗ:Мы наблюдаем уже на протяжении нескольких дней, что инфекция распространяется среди тех, кто никогда не ездил в Китай. Пока это маленькие «искры», которые возникают то тут, то там. Но это может превратиться в большой «пожар», если не будут приняты меры по профилактике распространения инфекции. Это сегодня наша главная цель.
ЕС, действуя в упомянутых генеральным директором ВОЗ рамках, вывез из Китая более 500 европейских граждан. Об этом заявил еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями.
ЯНЕШ ЛЕНАРЧИЧ, еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями: Возможно, что мы пока не прошли пик эпидемии, и ситуация продолжает ухудшаться. Другое дело, что мы, в любом случае, не собираемся сидеть сложа руки!
Накануне государственные СМИ Китая распространили видеокадры посещения Си Цзиньпином учреждений, которые занимаются профилактикой и контролем за распространением пневмонии.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Геннадия Кузнецова на пост представителя Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что каждая страна альянса подвергалась кибератакам или гибридным атакам России и Китая.
Федеральная резервная система США внимательно наблюдает за ситуацией с распространением коронавируса, потому что это явление может вызвать перебои в китайской экономике, что в свою очередь повлияет на мировую экономику. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что в случае, если железнодорожники не предложат 72-летнему наставнику команды Юрию Сёмину новый контракт, клуб должен предложить ему другую должность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому белорусскому послу Николаю Снопкову сохранить и развить достигнутый высокий уровень белорусско-китайского сотрудничества, несмотря на трудности из-за фейковых новостей по коронавирусу.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности встречи главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях конференции по безопасности в Мюнхене в феврале.
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил, что если причастность подозреваемых к убийству журналиста Павла Шеремета не будет доказана, то правоохранителям придётся принести извинения.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности страны заявил, что его беспокоит конфликт, который перерос в массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировал силу НАТО.
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган планируют во вторник, 11 февраля, обсудить ситуацию в Сирии. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о том, что распад ДРСМД продемонстрировал силу альянса, хотел заверить всех в том, что «мозг НАТО мёртв». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Исполнительный директор английского футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур ответил на призывы болельщиков клуба вернуть в команду её бывшего капитана, а ныне главного тренера шотландского «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.
Суд в Таиланде предъявил обвинения капитанам туристических катеров, которые столкнулись возле Пхукета, в результате чего погибли двое детей из России. Об этом ТАСС сообщил российский генконсул Владимир Соснов.
Распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.