Fox News: сенатор США предложил закрыть американские вузы для китайских студентов

Американский сенатор Том Коттон в интервью Fox News предложил закрыть китайским студентам дорогу в американские вузы, поскольку в основном, по его мнению, это дети китайских чиновников. Таким образом политик хочет наказать Китай за то, что коронавирус распространился именно оттуда.
Хочу показать вам опрос общественного мнения, выполненный Pew Research Center, там продемонстрировано, как американцы относятся к Китаю и как на этом отношении сказалась ситуация с коронавирусом. По его данным, 66 процентов респондентов недружелюбно относятся к Китаю, а 26 процентов — дружелюбно. Как это повлияет на изменение политического курса США и повлияет ли?
ТОМ КОТТОН, сенатор-республиканец от штата Аризона: Конечно, повлияет. Китай американцы воспринимают как государство-изгой. И не только американцы — наши союзники со всего мира. Например, в Японии Синдзо Абэ предложил выделить миллиарды долларов, чтобы перевезти производства из Китая обратно в Японию.
Мы, в США, должны действовать так же, вернуть назад производства. Особенно это касается фармацевтической, медицинской промышленности. Думаю, то же нужно сделать и с другими важнейшими областями: с телекоммуникациями. 30 лет Китай обогащался за счёт нашей промышленности. Это станет ударом по их экономике.
Мы можем открыть американскую судебную систему для американцев, которые сильно пострадали от вируса. Мы засудим китайских чиновников. Мы можем остановить поток китайских студентов в наши университеты, которые едут сотнями тысяч. Многие из них — дети китайских чиновников-коммунистов. И это всё — лишь верхушка айсберга тех последствий, которые должен ощутить Китай.
Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльз Оливейра считает, что бой между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Тони Фергюсоном никогда не состоится.
Расчёты артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) поддержали высадку группы тактического десанта в тылу противника в ходе тактический учений в Нижегородской области.
Военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВВО с начала апреля в рамках борьбы с распространением COVID-19 на Дальнем Востоке продезинфицировали более 8,5 тыс. объектов.
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.
Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.