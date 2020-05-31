Die Welt: украинский посол в Германии обиделся на Шрёдера за прозвище «карлик»

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал украинского посла Андрея Мельника «карликом», к критике которого никто не прислушивается, сообщает Die Welt. Дипломата это прозвище очень возмутило. В ответ он назвал Шрёдера «циничным лоббистом Кремля», которые строит из себя «крутого ветерана политики».

В первой серии своего подкаста «Герхард Шрёдер — повестка дня» бывший канцлер Германии назвал украинского посла Андрея Мельника «карликом», к критике которого никто не прислушивается, сообщает Die Welt. Это высказывание вызвало возмущение у дипломата: «Господин Шрёдер войдёт в мировую историю как циничный лоббист Кремля в Германии, которые бесстыдно оправдывает агрессивную политику Путина, а также военные преступления России на востоке Украины и в Крыму*».

Экс-канцлер занимает сегодня пост председатель совета директоров «Роснефти», а также возглавляет наблюдательный совет в Nord Stream AG, операторе «Северного потока — 2», напоминает издание. Шрёдер лично общается с главой Кремля Владимиром Путиным и постоянно требует отменить антироссийские санкции, за что Мельник его регулярно критикует.

«Мы украинцы можем только посочувствовать господину Шрёдеру, — заявил посол. — Эти повторяющиеся призывы — акт подлинного отчаяния. Ведь все многолетние попытки Шрёдера добиться ослабления санкций в Берлине были и будут напрасными». Прозвище «карлик» задело дипломата: «Господин Шрёдер пытается строить из себя крутого ветерана политики, но у него под ногами всё меньше почвы. И хватает же ему наглости. Называть дипломата карликом — это унизительно в первую очередь для государства, которое он представляет, а также для его народа».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).