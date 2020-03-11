Шрёдер: европейцам нужны другие отношения с Россией

Отношения между Европой и Россией должны быть добрососедскими, а антироссийские санкции необходимо отменить — такое мнение высказал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своём интервью для RND. По словам политика, Германия должна проявлять больше понимания в чувствительных для России вопросах.
Несмотря на распространение в Германии коронавируса, Герхард Шрёдер не избегает массовых мероприятий: об этом сам экс-канцлер ФРГ рассказал в своём интервью для RND. Шрёдер также отметил, что немецкое правительство «разумно» реагирует на эпидемию, однако раскритиковал действия отдельных федеральных земель: по мнению политика, в кризисные времена принцип федерализма должен быть ограничен, а полномочия правительства необходимо расширить.
В ходе интервью была затронута и тема России: «Владимир Путин и я являемся друзьями и таковыми останемся», — приводит издание слова Шрёдера. При этом экс-канцлер отметил, что не всегда разделяет мнение российского президента, «однако европейцам, вне всякого сомнения, нужны другие отношения с Россией». По словам Шрёдера, отношения России и Европы должны быть добрососедскими, а санкции следует отменить. «Германия должна проявить больше понимания по поводу чувствительности русских». «Мы пришли туда первыми», — напомнил политик, имея в виду события Второй мировой войны. Впрочем, как отмечает RND, Шрёдер не был намерен сильно задерживаться на российской теме, подчёркивая, что она, по сути, является исчерпанной.
Экс-канцлер также высказал своё мнение касательно текущей внутриполитической обстановки в Германии: по его словам, социал-демократическая партия (СДПГ) сейчас находится в выгодной ситуации, учитывая кризис лидерства в ХДС. Кроме того, Шрёдер вспомнил свою бытность канцлером, отметив, что «в общем и целом, то, что мы сделали, было не так уж и плохо». Шрёдер также заявил, что Ангела Меркель получила большую выгоду от его реформ.
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что матчи чемпионата России до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проходить с ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях.
Среди граждан России, у которых зафиксирована коронавирусная инфекция, есть ребёнок. Он является только носителем вируса, симптомы заболевания отсутствуют, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России рекомендует федеральным и региональным властям отменить массовые мероприятия и существенно ограничить командировки госслужащих за границу.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что польская сторона признаёт основную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией.
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала украинского лидера Владимира Зеленского публично отреагировать на поездку депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Москву, назвав данный визит «сознательной провокацией» и предательством национальных интересов страны.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун проведёт рабочую встречу с президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергеем Прядкиным для обсуждения пропуска болельщиков на стадионы после введения в Москве ограничений на посещение массовых мероприятий.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что германское правительство не рассматривает закрытие государственной границы страны в качестве адекватной меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.