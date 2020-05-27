DW: экс-канцлер Германии Шрёдер назвал украинского посла «карликом»

03:00
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
03:00
В Подмосковье начнут ремонтировать котельные с 28 мая
В Московской области начнут ремонтировать котельные с 28 мая.
03:00
Большинство студентов в России назвали хорошей организацию онлайн-обучения
Большинство российских студентов (72%) назвали хорошей организацию онлайн-обучения.
03:00
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Власти Москвы предлагают с 1 июня открыть продовольственную и непродовольственную торговлю, а также часть бытовых услуг.
03:00
Клубы АПЛ высказались за проведение контактных тренировок
Руководители клубов Английской премьер-лиги единогласно выступили за возобновление полноценных тренировок.
03:00
Медики госпиталя в «Крокус Экспо» рассказали о своей работе
Руководитель госпиталя в «Крокус Экспо», бывший главный врач красноярской больницы скорой помощи Аркадий Коган рассказал о работе по борьбе с COVID-19.
03:00
Эксперт прокомментировал планы по модернизации Ту-22М3
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал планы по модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
03:00
Трамп напомнил о возвращении военных США из Афганистана
Президент США Дональд Трамп напомнил о важности возвращения американских военных из Афганистана обратно на родину.
03:00
Дзагоев о тренировках на карантине: мне уже не 15 лет, чтобы меня контролировать
Игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как поддерживал форму на самоизоляции.
03:00
Дзагоев объяснил, почему не уехал играть в Европу
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, почему не стал пробовать свои силы в одном из зарубежных чемпионатов.
03:00
В МИД ФРГ считают несвоевременными санкции по «Северному потоку — 2»
Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что в настоящее время раскручивать санкционную спираль в отношении газопровода «Северный поток — 2» несвоевременно.
03:00
Эксперт прокомментировал данные ЦБ по депозитам в апреле
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов прокомментировал данные ЦБ о том, что в апреле россияне стали забирать средства с депозитов.
03:00
Суд займётся разводом Пелагеи и Телегина 15 июня
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин подали в Никулинский районный суд Москвы заявление о расторжении брака.
03:00
В Совфеде прокомментировали ситуацию с организацией летнего отдыха детей
Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова прокомментировала ситуацию с организацией летнего отдыха детей в 2020 году.
03:00
Кремль сообщил о переносе саммитов БРИКС и ШОС
Саммиты БРИКС и ШОС перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщили в Кремле.
03:00
В Погранслужбе назвали беспрецедентными меры на границах России
Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовала принятия беспрецедентных мер на границе России.
03:00
В Рособрнадзоре рассказали о количестве участников ЕГЭ в 2020 году
Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ в 2020 году.
03:00
Иммунолог рассказала, может ли кофе вызывать аллергию
Аллерголог-иммунолог Анна Шуляева рассказала, может ли кофе вызывать аллергию.
03:00
Эксперт оценил перспективы рынка нефти
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков оценил перспективы рынка нефти.
03:00
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом молодёжной сборной России
Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Рязани» и сборной России U20 Михаилу Сентюрину.
03:00
В Кремле не комментируют иск экс-главы Чувашии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о том, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде указ российского президента Владимира Путина о своём увольнении.
03:00
Арашуков пожаловался на питание в СИЗО «Лефортово»
Обвиняемый в причастности к убийствам Рауф Арашуков пожаловался на питание в СИЗО «Лефортово». Об этом он рассказал специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, посетившему в СИЗО арестованного.
03:00
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:00
Российский футболист Башкиров рассказал о тренировках в польском клубе
Российский футболист Евгений Башкиров рассказал, как тренируется в польском клубе «Заглембе» во время пандемии коронавируса.
03:00
Источник: все клубы РПЛ получили разрешение на возобновление тренировок
Все 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) получили официальное разрешение от властей на возобновление тренировок.
03:00
В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.
03:00
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве в начале лета.
03:00
В Red Bull отреагировали на информацию об интересе к инвестированию «Уфы»
В австрийской компании Red Bull прокомментировали информацию об интересе к инвестированию российского футбольного клуба «Уфа».
03:00
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с ЕГЭ в 2020 году
Исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал ситуацию с ЕГЭ в 2020 году.
03:00
Под виноградниками нашли нетронутый пол древнеримской виллы
Итальянские археологи обнаружили в городе Неграр недалеко от Вероны мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы.
03:00
В Чувашии прокомментировали исковое заявление экс-главы республики
В пресс-службе врио главы Чувашии Олега Николаева прокомментировали исковое заявление экс-главы республики Михаила Игнатьева в Верховный суд.
03:00
Призовой фонд The International 2020 превысил $8 млн спустя сутки после релиза Battle Pass
Призовой фонд The International 2020 по киберспортивной дисциплине Dota 2 превысил $8 млн всего за сутки после релиза Battle Pass 2020.
03:00
Мишустин и Румас обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество министерств здравоохранения в борьбе с коронавирусом.
03:00
В РСХБ рассказали о работе во время пандемии
Заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков рассказал о работе во время пандемии.
03:00
СМИ: Табачные компании могут обязать заменить обычную сигаретную бумагу на самозатухающую
Табачные компании могут обязать заменить обычную сигаретную бумагу на самозатухающую.
03:00
Герой России Корниенко прокомментировал подготовку NASA к испытательному старту Crew Dragon
Лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко прокомментировал подготовку NASA к тестовому пилотируемому старту Crew Dragon.
03:00
В Совфеде оценили необходимость тестов на наличие антител к коронавирусу
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый оценил необходимость тестов на наличие антител к коронавирусу.
03:00
Во Франции полиция во время спецоперации ошиблась квартирой
Во французском Лиможе полицейские во время спецоперации по задержанию подозреваемого в терроризме ошиблись квартирой и ворвались в жильё пожилой пары.
03:00
В «Уфе» подтвердили интерес к клубу со стороны иностранных инвесторов
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможной продаже футбольного клуба иностранным инвесторам.
03:00
Полиция Гонконга арестовала около 180 участников протеста
Полиция Гонконга арестовала около 180 участников несанкционированного протеста за нарушение общественного порядка, сообщили в правоохранительных органах.
03:00
Нагорный, Шубенков, Репилов и Алиев примут участие в турнире по CS:GO
Платформа «Московский киберспорт» 30 мая запустит проект «Турнир звёзд российского спорта», в рамках которого известные спортсмены примут участие в соревнованиях по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
03:00
В Петербурге пройдёт более 140 мероприятий в День города
В Санкт-Петербурге пройдёт более 140 мероприятий в День города, который отмечается 27 мая.
03:00
Кузнецова оценила ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии.
03:00
Сериал «Проект «Анна Николаевна» покажут по телевидению
Российский сериал «Проект «Анна Николаевна» с Зоей Бербер в главной роли выйдет на ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
03:00
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые должны действовать в стране до 1 января 2021 года.
03:00
Теннисистка Касаткина считает, что большинство футболистов являются высокомерными
Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о российских футболистах и их зарплатах.
03:00
Рекс Уолхайм рассказал о традициях у астронавтов
Астронавт Рекс Уолхайм рассказал о традициях перед полётом в космос.
03:00
Глава Минэкономразвития назвал общую стоимость мер поддержки экономики
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в рамках антикризисных пакетов, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, составляет на настоящий момент 3,3 трлн рублей.
03:00
Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поставил под сомнение значимость достижений бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.
03:00
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
Полицейские задержали в Оренбургской области подозреваемых в убийстве шести человек, в том числе ребёнка.