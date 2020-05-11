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Bild: посол Мальты в Финляндии сравнил Меркель с Гитлером

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Мальтийский посол в Финляндии Майкл Заммит Табона разместил у себя в Facebook пост, где написал о том, что Ангела Меркель исполнила мечту Адольфа Гитлера о контроле над Европой, пишет Bild. Позднее пост был удалён, Табона подал в отставку, а Мальта принесла Германии извинения.
Bild: посол Мальты в Финляндии сравнил Меркель с Гитлером
Facebook

Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона подал в отставку, поскольку сравнил канцлера ФРГ Ангелу Меркель c Адольфом Гитлером, пишет Bild.

Согласно данным мальтийских медиа, Табона разместил у себя в Facebook пост, в котором написал: «75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она исполнила мечту Гитлера о контроле над Европой». Как отмечает издание, на данный момент этот пост уже удалён.
 
Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло в минувшее воскресенье подтвердил, что Табона ушёл в отставку, а Германии принесены извинения за «неуместное высказывание». 
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источник
Bild Германия Европа
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