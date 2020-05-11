Bild: посол Мальты в Финляндии сравнил Меркель с Гитлером

03:00 Радимов: продавцы в магазинах рискуют больше, чем футболисты Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал завершение сезонов в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), а также высказал мнение, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) лучше полностью доиграть.

03:00 В России за сутки от коронавируса вылечились 5495 человек За сутки в России от коронавируса полностью вылечились 5495 человек, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

03:00 Госпитализированный боец UFC Фергюсон станцевал в больнице Американец Тони Фергюсон, проигравший нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, станцевал в больнице, находясь под капельницей.

03:00 В Госдуме оценили слова Климкина о России и праздновании Дня Победы Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.

03:00 В России за сутки скончались 94 пациента с коронавирусом В России за сутки умерли 94 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

03:00 В Казахстане карантинные ограничения планируют снимать постепенно Власти Казахстана планируют снимать введённые из-за коронавируса ограничения в стране постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

03:00 Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.

03:00 В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусом В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. Общее число подтверждённых случаев достигло 221 344. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

03:00 Источник: из квартиры сотрудницы РФС украли 50 млн рублей Ограблена квартира председателя комитета женского футбола Российского футбольного союза (РФС) Полины Юмашевой.

03:00 В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.

03:00 Шестаков: Нурмагомедову вообще всё равно, с кем драться Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился мнением о следующем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

03:00 В Москве за сутки от коронавируса вылечились 4032 человека В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 4032 человека. Общее число выздоровевших в городе увеличилось до 17 822, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

03:00 СМИ: Участники UFC 249 не имеют права подавать в суд в случае заболевания коронавирусом Все бойцы и персонал турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 подписали контракты с организацией, согласно которым им нельзя подавать в суд на промоушен, если кто-нибудь заболеет коронавирусом.

03:00 Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября Лидер Молдавии Игорь Додон предложил провести президентские выборы в стране 1 ноября. Об этом он сообщил на брифинге.

03:00 Джикия: досрочное завершение сезона — это не выход Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выразил желание доиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 При стрельбе в парке Техаса пострадали пять человек В парке города Форт-Уэрт в американском штате Техас произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек, они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в своём Facebook.

03:00 Гаджиев выразил желание провести в России турнир по примеру UFC 249 Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение о прошедшем турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.

03:00 СК возбудил дело после гибели девяти человек при пожаре в Красногорске Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном Красногорске, где, по последним данным, погибли девять человек. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

03:00 Футболист «Вольфсбурга» Герхардт получил травму лица на первой тренировке после карантина Полузащитник немецкого «Вольфсбурга» Янник Герхардт выбыл из строя на неопределённый срок в результате травмы, полученной на первой же командной тренировке после выхода с карантина.

03:00 Власти Ухани пообещали не допустить повторной волны коронавируса Власти китайского города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавирусной инфекции, намерены сохранить жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы не допустить повторной эпидемии.

03:00 Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Красногорске Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожара в частном хосписе в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

03:00 Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Сехудо, объявившего о завершении карьеры Российский боец смешанных единоборств (UFC) Забит Магомедшарипов выразил готовность провести поединок с чемпионом легчайшего веса Генри Сехудо, объявившим о завершении карьеры после турнира UFC 249.

03:00 Источник: в «Реале» намерены сократить зарплатную ведомость на 30% Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность снижения зарплат своим футболистам на следующий сезон на 30%.

03:00 В Свердловской области объяснили разные допвыплаты медикам в пандемию Медицинские сотрудники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получают дополнительные выплаты в зависимости от нагрузки и фактически отработанных часов, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

03:00 У Фергюсона обнаружен перелом орбитальной кости Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон получил серьёзные повреждения в бою со своим соотечественником Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.

03:00 СМИ: АПЛ может возобновиться 12 июня Стала известна возможная дата возобновления сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

03:00 Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.

03:00 Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения на UFC 249 Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки американцу Тони Фергюсону, попавшему в больницу после турнира UFC 249.

03:00 Число инфицированных коронавирусом в Казахстане достигло 5126 В Казахстане за сутки выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

03:00 В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра В Москве и Подмосковье с 21:00 понедельника, 11 мая, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

03:00 В Южной Корее за сутки выявили 35 случаев заболевания коронавирусом В Южной Корее за сутки зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве страны.

03:00 В России отмечено снижение спроса на сладости Аналитики компании «Такском» выяснили, как во время самоизоляции изменился спрос на некоторые виды сладостей, снеки, мучные изделия и товары для выпечки. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

03:00 Число заболевших коронавирусом в Германии составило 169 575 В Германии за сутки выявлено 357 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

03:00 ЕК выделит до €15,8 млн на «улучшение мнения» о ЕС в соседних странах Еврокомиссия намерена улучшить мнение о ЕС в государствах — участниках программы «Европейская политика соседства». На эти цели выделено €15,8 млн. С опубликованным ЕК тендером ознакомился RT.

03:00 В Москве 11 мая ожидается до +20 °С В Москве в понедельник, 11 мая, ожидается до +20 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

03:00 В Минобороны прокомментировали возвращение специалистов из Италии Возвращение самолётов ВКС России со специалистами, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии, проходит в плановом режиме.

03:00 Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 900 В Приморском крае инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 907 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

03:00 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья японской префектуры Ибараки. Об этом сообщает Геологическая служба США.

03:00 В МВД назвали регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД России Юрий Валяев.

03:00 В Китае за сутки не выявлено смертей от коронавируса В Китае за сутки выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Авиакомпании усилят проверку пассажиров вывозных рейсов Авиакомпании при посадке пассажира на вывозной рейс будут тщательно проверять адрес его фактического проживания.

03:00 Число инфицированных коронавирусом в Мексике превысило 35 тысяч В Мексике выявлено 35 022 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

03:00 Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

03:00 Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Чили Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.

03:00 Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде достигло 68 848 Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде составило 68 848. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

03:00 Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в подмосковном хосписе Шесть пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе главы города.

03:00 Шестой самолёт с российскими специалистами вернулся из Италии Шестой самолёт ВКС России со специалистами, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский.

03:00 СМИ: Пенс ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря Вице-президент США Майк Пенс находится на самоизоляции после того, как тест на коронавирус у его пресс-секретаря показал положительный результат.

03:00 Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе Причиной пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщил представитель экстренных служб.