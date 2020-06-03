За карлика ответишь: глава МИД Украины обрушился с критикой на Герхарда Шрёдера

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Герхарда Шрёдера за его слова в отношении посла Украины в ФРГ, пишет Bild. По мнению Кулебы, высказывания Шрёдера, назвавшего украинского посла «карликом», являются признаком слабости: украинский министр иностранных дел призвал Шрёдера «взять себя в руки» и вести дискуссию в рамках европейских стандартов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о после Украины в России Андрее Мельнике, пишет Bild. Издание напоминает, что Шрёдер назвал Мельника «карликом», к критике которого никто не прислушивается.

В интервью Bild Кулеба, на данный момент находящийся с визитом в Берлине, заявил, что «то, что человек, вместо аргументов, переходит на подобные высказывания, является признаком слабости. Разумеется, я выступаю на стороне нашего посла. Он защищал правду о роли господина Шрёдера в Российской Федерации».

Кулеба также отметил роль Шрёдера в качестве лоббиста российских энергетических интересов. «Господин Шрёдер имеет право делать то, что считает нужным. Но я выступаю резко против этого». Кроме того, глава МИД Украины добавил, что надеется, что Герхард Шрёдер сможет взять себя в руки и продолжить дискуссию в рамках европейских стандартов.

Между тем Германия продолжает настаивать на прекращении огня на Юго-Востоке Украины, пишет Bild. По мнению министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, разрешить конфликт можно только таким образом. Издание сообщает, что Дмитрий Кулеба поблагодарил Германию за её усилия, однако заявил, что Россия, к сожалению, «не придерживается договорённостей».

Bild напоминает, что на данный момент, многочисленные попытки установить длительное прекращение огня на Донбассе, провалились.