Spiegel: пассажиры подождут — железные дороги Германии отдают приоритет составам с углём

Лишь 58% поездов дальнего следования в Германии приходят вовремя — и скоро ситуация ухудшится ещё сильнее, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Помимо строительных работ и сезона отпусков к задержкам теперь будет приводить необходимость транспортировки угля. Согласно плану министра экономики Хабека, перевозка угля по железной дороге должна получить приоритет перед пассажирскими и товарными поездами для обеспечения энергетической безопасности страны.

Строительные площадки, сезон отпусков, билет за €9 — а теперь ещё поезда с углём: немецкая железная дорога Deutsche Bahn задерживает перевозки чаще, чем когда-либо с 2010 года. А предоставление приоритета перевозкам угля по железной дороге может привести к дальнейшим перегрузкам на сети, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Управляющий директор ассоциации «За рельсы» Дирк Флеге предупреждает: «Приоритет для угольных перевозок — это дополнительная проблема для и без того загруженных участков железнодорожной сети». В действительности, в последнее время только 58% поездов дальнего следования в Германии приходят вовремя.

Как напоминает издание, министр экономики Роберт Хабек недавно объявил об очередном пакете мер по обеспечению энергетической безопасности. Его цель — гарантировать наличие транспортных мощностей для поставок топлива по железной дороге. В целях экономии газа угольные электростанции должны быть выведены из резерва.

Согласно плану политика зелёных, планируется, что на первом этапе в краткосрочной перспективе будут скорректированы условия использования железнодорожной сети, чтобы при выделении бесплатных путей для поездов приоритет отдавался перевозкам нефти и угля.

«В сложном вопросе о том, каким перевозкам, возможно, придётся подвинуться, мы ожидаем тесного вовлечения отрасли, — призывает Флеге. — Уже сейчас становится очевидным, что в ближайшие месяцы ситуация на железнодорожной сети Германии станет ещё более напряжённой. Это не сулит ничего хорошего для пунктуальности пассажирских и товарных поездов».

Если перевозкам угля будет отдан приоритет, то они будут иметь приоритет в том числе перед пассажирским транспортом. Конкуренты Deutsche Bahn в сфере грузовых перевозок скептически относятся к возможности быстрого внедрения такой меры.

«По крайней мере до середины декабря 2022 года приоритет будет влиять на существующие контракты в сфере железнодорожных перевозок», — отметил исполнительный директор Сети европейских железных дорог (NEE) Петер Вестенбергер. По его словам, потребуется изменение условий использования сети, которое должно быть рассмотрено Федеральным сетевым агентством.

Ясно одно: каменному углю придётся преодолевать большие расстояния. Добыча каменного угля в Германии закончилась в Рурской области в декабре 2018 года, напоминает немецкий журнал Der Spiegel.