ZDF: антироссийские санкции раскалывают Восточную Германию

Восточная Германия особенно опасается последствий энергетического кризиса, сообщает немецкий телеканал ZDF. Многие компании столкнулись с убытками, лишившись постоянных клиентов из России, Белоруссии и с Украины, а тут вдобавок грянул энергетический кризис. Сложившаяся ситуация раскалывает Восточную Германию: некоторые выступают против санкций, в то время как другие считают путь штрафных мер правильным.

Когда в зале обжига Майсенской фарфоровой мануфактуры ломятся полки, это плохой знак. Майсен — это не просто магазин с насчитывающей более трёх столетий продукцией класса люкс. Здесь речь идёт об эксклюзивном ремесле по баснословным ценам. Это роскошь, которой теперь лишены постоянные покупатели из России, Белоруссии и с Украины, — один только этот факт проделывает брешь в кассе мануфактуры на сумму 2 миллиона. Прибавьте сюда энергетический кризис. Поэтому представьте, насколько всё сложно. Сделать роспись на благородных остатках роскоши они могут и тогда, когда газа больше не будет. Однако так изловчиться может не каждая фирма.

ЙОАХИМ РАГНИТЦ, профессор института Ifo: Компании, разумеется, сейчас пребывают в состоянии шокового остолбенения. Но предприятия, конечно же, ищут пути решения. Они пытаются, где это возможно, заменить газ на другие энергоносители. Также они пытаются получить поставки сырья из каких-либо иных источников.

Особенно ярости энергетического кризиса опасается Восточная Германия. Тема антироссийских санкций раскалывает общество.

МУЖЧИНА: Нужно оказывать больше давления, чтобы Путин немного уступил.

ЖЕНЩИНА: Мне нравятся русские. Мне не нравятся санкции.

МУЖЧИНА: Я считаю, что если санкции будут отменены, цены на энергию не упадут по щелчку, но продолжат расти, как было бы и с санкциями. Поэтому сохранить санкции — правильно.

Культура русских была на протяжении 45 лет представлена в ГДР. Из-за этого опыта многие восточные немцы думают, что они понимают Россию и что могут убедить её пойти на уступки.

РАЙ КОЛЬМОРГЕН, профессор социологии высшей школы Циттау: Здесь восточные немцы видят поле, на котором они могут показать западным немцам: смотрите, тут мы обладаем особой квалификацией. Этот народ и это правительство, даже если у нас с ним нет запанибратского отношения, мы можем их понять, можем понять, что они чувствуют, и мы не должны преждевременно их очернять.

Фирма Highvolt в Дрездене изготавливает испытательные приборы для установок высокого напряжения. Со времён ГДР она ведёт бизнес с Россией. Сейчас процесс заморожен. Кроме того, здесь с беспокойством смотрят в будущее после войны.

МАРКУС ДЖОН, представитель компании Highvolt в Дрездене: Мы, конечно, уже сейчас можем констатировать, что неуверенность, которая уже возникла у нас, будет только усиливаться с учётом той ситуации, если Россия разовьёт ещё более крепкие отношения с Китаем.

И если это случится, то в обозримом будущем у них больше вообще не будет никакого бизнеса с Россией.

Дата выхода в эфир 29 июля 2022 года.