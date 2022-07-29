ERR: «Латвийский газ» возобновил закупку голубого топлива из России, но не называет поставщика

13:54
В Кремле заявили, что разговор Путина и Байдена пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется.
13:51
Метеоролог Шувалов спрогнозировал «трёхдневный отдых от жары» в столичном регионе
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на выходных.
13:43
Бывший игрок «Рубина» Хван Ин Бём перешёл в «Олимпиакос»
Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём подписал контракт с греческим «Олимпиакосом».
13:42
Феттель рассказал, кого бы хотел видеть своим преемником в Aston Martin
Четырёхкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1», пилот команды Aston Martin Себастьян Феттель назвал имя гонщика, которого хотел бы видеть своим преемником.
13:39
Путин заявил о хороших темпах развития строительной отрасли в России
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, что российская строительная отрасль развивается в хорошем темпе.
13:31
Источник: агент Роналду предложил «Наполи» взять футболиста в аренду
Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» арендовать футболиста.
13:29
Агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Торино»
Агент Алексея Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что информация о возможном переходе полузащитника «Аталанты» в «Торино» является слухами.
13:24
Кремль намерен наблюдать за последствиями решения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет наблюдать за последствиями решения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
13:21
Песков заявил, что дата прямой линии с президентом Путиным будет определена позже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет определена позже.
13:11
Песков: Россия не видит готовности к уступкам со стороны Запада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не видит готовности к уступкам со стороны Запада.
13:09
Потапова разгромила вторую ракетку мира Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Праге
Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в четвертьфинале теннисного турнира в Праге.
13:05
КНДР и ДНР обсудили развитие экономического сотрудничества
Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР в России Ольга Макеева на встрече обсудили развитие экономического сотрудничества.
12:58
Суд Киева заменил россиянину Шишимарину пожизненное заключение на 15 лет тюрьмы
Киевский апелляционный суд заменил российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину пожизненное заключение на 15 лет тюрьмы.
12:57
Мещеряков рассказал, за счёт чего «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита»
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РПЛ с «Зенитом».
12:55
Радченко считает «отмазкой» разговоры о молодости «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра о том, что команда железнодорожников достаточно «молодая».
12:54
Лавров прокомментировал слова представителя Госдепа Прайса о переговорах России и Украины
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после слов представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит.
12:50
Радченко: скорее всего, «Локомотив» будет обороняться большими силами в матче с «Зенитом»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским клубом и «Локомотивом».
12:44
DHL с сентября прекращает отправления внутри России
Компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку отправлений внутри России.
12:38
«Руспродсоюз» опроверг продажу Kraft Heinz бизнеса по производству детского питания
Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков опроверг продажу Kraft Heinz бизнеса по производству детского питания.
12:36
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,9%
По данным Евростата, в 19 странах еврозоны годовая инфляция в июле ускорилась с 8,6% до 8,9%.
12:36
Аналитик Свирин дал прогноз по курсу доллара в августе
Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «ФИНМИР» Георгий Свирин рассказал об изменениях курса доллара в августе.
12:34
Роналду отреагировал на информацию о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал новость о своём уходе из клуба.
12:31
СК возбудил дело после удара ВСУ по изолятору в Еленовке в ДНР
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ по следственному изолятору в Еленовке в Донецкой Народной Республике.
12:30
Выручка отелей и турагентств Москвы выросла в 2022 году
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте выручки отелей и турагентств столицы.
12:28
В Минобороны России заявили, что обстрел Еленовки осуществлялся с помощью HIMARS
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ обстреляли изолятор с пленёнными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
12:25
Диетолог Филиппова дала рекомендации по выбору арбуза
Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как выбрать спелый арбуз.
12:25
Лавров заявил, что готов выслушать Блинкена по вопросу обмена заключёнными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не уполномочен решать вопросы по обмену заключёнными, но готов выслушать госсекретаря США Энтони Блинкена.
12:23
Авторы шести фильмов получат гранты за создание образа Москвы
Создатели шести картин, вышедших в кино и на других платформах в период с 2021 по 2022 год, получат гранты за создание образа столицы.
12:21
РИА Новости: экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен
Бывший полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев сдался российским силовикам, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
12:17
В «Матч ТВ» сообщили, что канал не будет показывать новый сезон АПЛ из-за санкций
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что телеканал не будет транслировать сезон-2022/23 Английской премьер-лиги из-за санкций правительства Великобритании.
12:15
Лавров: на саммите лидеры ШОС обсудят активизацию торговли в национальных валютах
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) лидеры государств обсудят активизацию торговли в национальных валютах.
12:13
Врач рассказал об опасных последствиях повышенного холестерина
Врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Лепанда Кики Терренс Лионель рассказал, что повышенный уровень холестерина в крови может вызвать серьёзные последствия для здоровья.
12:12
Metaratings: Магальян согласился перейти из «Аякса» в ЦСКА
Защитник «Аякса» Лисандро Магальян согласен на переход в московский ЦСКА.
12:12
Диетолог Лазуренко рассказала, кому противопоказано употребление кукурузы
Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что людям с проблемами с ЖКТ, ожирением и сахарным диабетом лучше воздержаться от употребления кукурузы.
12:10
Нутрициолог Ефимова назвала продукты для идеального завтрака
Нутрициолог Алёна Ефимова рассказала, что полезным и питательным завтраком считается тот, в котором содержатся белки и жиры.
12:07
Невролог Евдокименко предостерёг от неверных действий при болях в спине
Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко рассказал, что во время приступа боли в спине нельзя массировать и греть её.
12:06
Суд в Липецке арестовал планировавших теракты троих украинских диверсантов
Суд в Липецке арестовал на два месяца украинских диверсантов из «Правого сектора»*, которые готовили теракт на автостанции в городе.
12:06
Число погибших при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке возросло до 53
Число погибших при ударе со стороны ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР возросло до 53.
12:05
Эксперт Мезенцев напомнил о санкциях в случае переоборудования балкона
Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Фёдор Мезенцев рассказал, что изменение внешнего вида балкона может повлечь за собой правовые последствия.
12:05
Кудашов признался, что хочет продолжить работу в сборной России по хоккею
Наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил о желании вернуться на пост главного тренера сборной России по хоккею.
12:03
Ортопед Саидов рассказал о пользе пеших утренних прогулок
Травматолог-ортопед Рашид Саидов рассказал, что пешие прогулки по утрам могут защитить организм от варикоза, проблем с опорно-двигательным аппаратом и снижения мышечного тонуса.
12:00
Белоруссия отзывает своего посла из Лондона
В МИД Белоруссии заявили, что белорусская сторона отзывает своего посла из Лондона в связи с рядом недружественных шагов со стороны Британии.
11:58
Лавров: Россия согласовывает время контакта с Блинкеном
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном, скоро предложит удобную дату.
11:56
Пушилин: число погибших в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке возросло до 47
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что число погибших в результате удара Украины по СИЗО в Еленовке возросло до 47.
11:53
Глава Минэнерго Саудовской Аравии провёл переговоры с вице-премьером России Новаком
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провёл в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером России Александром Новаком.
11:48
Тренер Лапин: Джошуа психологически слабенький, поэтому допускаю досрочную победу Усика
Известный тренер Фёдор Лапин считает, что украинский боксёр Александр Усик не должен испытывать проблем перед реваншем с бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.
11:45
ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по посёлку Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили 40 ракет из «Града» по посёлку Гольмовский в республике.
11:41
Пушилин объяснил обстрел Еленовки тем, что пленные боевики начали давать показания
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что обстрел изолятора в Еленовке мог произойти из-за того, что пленные боевики начали давать показания.
11:41
Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов Моргенштерна
Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов в центре столицы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований.
11:34
Минобороны: 30-я механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность из-за ударов ВС России
В результате высокоточных ракетных ударов ВС России в Киевской и Черниговской областях утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, которая готовилась к отправке в Донбасс на полигоне возле Лютежа в Киевской области.