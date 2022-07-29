ERR: «Латвийский газ» возобновил закупку голубого топлива из России, но не называет поставщика

Руководитель предприятия «Латвийский газ» Айгар Калвитис подтвердил, что компания возобновила приобретение газа у России. Однако, как сообщает ERR, поставщиком голубого топлива является не «Газпром», а другое предприятие, назвать которое Калвитис отказался. Кроме того, он отметил, что плата за газ идёт не в рублях, а в евро.

Руководитель предприятия «Латвийский газ» Айгар Калвитис подтвердил, что компания возобновила приобретение газа у России и платит за него в евро. При этом, как отмечает ERR, поставщик голубого топлива — не «Газпром», а другое предприятие, назвать которое Калвитис отказался.

«Латвийский газ» сейчас приобретает газ, но у нас сейчас газ не закупается у «Газпрома», потому что с «Газпромом» мы не можем рассчитываться. У нас другой поставщик», — рассказал Калвитис.

На вопрос, кто это, глава предприятия сказал: «Это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем». Но он сообщил, что плата за газ вносится не в рублях, а в евро.

Как отмечает портал, после начала российской спецоперации на Украине поступление газа из России в Латвию неоднократно останавливалось, но с середины июня поставки из России растут, и их совокупный объём превысил тераватт-час.