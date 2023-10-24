Глава МИД Польши: интерес слабеет — новый пакет антироссийских санкций ЕС будет, но не скоро

Несмотря на то что готовность западных стран ЕС к введению очередных антироссийских ограничений идёт на спад, Польша активно вносит предложения по новому санкционному пакету, сообщает Niezależna. Польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что если всё пойдёт гладко, то подготовка новых санкций займёт несколько, а если смотреть реалистично — то более десяти недель.

Накануне в Люксембурге глава МИД Польши Збигнев Рау принял участие во встрече министров иностранных дел ЕС, которые среди прочего обсудили разработку очерердного пакета анироссийских санкций ЕС ввиду украинского конфликта, пишет Niezależna.

«Желание есть, но давайте будем смотреть на календарь. Из него следует, что прошедшие выходные привели к некоторой мобилизации... В течение следующих двух недель предложения от стран-членов будут поступать в Европейскую комиссию... Если всё пойдёт гладко, то это займет несколько, а если реалистично — то более десяти недель», — рассказал министр.

Издание напоминает, что в середине октября Польша представила в Брюссель предложение по 12-му пакету санкций, направленных против России. «В плане ограничений на российские алмазы на уровне ЕС, как и в случае с замороженными российскими активами, к сожалению, практически ничего не происходит. Становится понятно, что добиться единогласия в совете по поводу новых ограничений в отношении России становится всё сложнее», — заявил тогда Польскому агенству печати постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садощ.

Niezależna обращает внимание на то, что готовность стран Евросоюза к очередным пакетам антироссийсих ограничений ослабевает. Польша, в свою очередь, вновь предлагает ввести санкции в отношении российских алмазов и расширить санкционные чёрные списки, включив в них дополнительных физических и юридических лиц.

Европейская комиссия намерена начать работу над новым пакетом санкций в середине ноября, после октябрьского саммита ЕС. Предложение Польши, кроме алмазов, также включает в себя запрет на импорт сжиженного углеводородного газа из России и использование услуг российских информационно-коммуникационных технологий.