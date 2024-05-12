Мурашко: при обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 человек

При обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 человек, заявил исполняющий обязанности главы Минздрава России Михаил Мурашко.

И. о. министра поручил направить в Белгород бригады медицинских работников из Москвы и федеральных центров для помощи пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома, которое произошло в результате удара ВСУ.

Днём 12 мая в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Министерство обороны сообщило, что украинские войска нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire.

В ходе отражения атаки сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.