RT в Telegram
Подпишись

Мурашко направил в Белгород бригады медработников после обрушения в доме

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко поручил направить в Белгород бригады медицинских работников из Москвы и федеральных центров для помощи пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома, которое произошло в результате удара ВСУ.
Мурашко направил в Белгород бригады медработников после обрушения в доме
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил журналистам помощник Мурашко Алексей Кузнецов.

«По поручению Михаила Мурашко в Белгород для оказания медицинской помощи пострадавшим направлены бригады медицинских работников из федеральных центров и Москвы: специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги и нейрохирурги», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить