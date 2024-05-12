Мурашко направил в Белгород бригады медработников после обрушения в доме

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко поручил направить в Белгород бригады медицинских работников из Москвы и федеральных центров для помощи пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома, которое произошло в результате удара ВСУ.

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Об этом сообщил журналистам помощник Мурашко Алексей Кузнецов. «По поручению Михаила Мурашко в Белгород для оказания медицинской помощи пострадавшим направлены бригады медицинских работников из федеральных центров и Москвы: специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги и нейрохирурги», — приводит слова Кузнецова ТАСС.