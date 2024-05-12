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Sport.es: «Барселона» летом может расстаться с Левандовски

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Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски в скором времени может покинуть клуб.
Sport.es: «Барселона» летом может расстаться с Левандовски
  • AP
  • © Manu Fernandez

По информации Sport.es, руководство клуба рассматривает возможность расстаться с игроком по окончании сезона, чтобы высвободить денежные средства для приобретения другого форварда.

В нынешнем сезоне 35-летний Левандовски провёл за команду 45 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал девять результативных передач. Его контракт действует до 2026 года.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Арсен Захарян сможет сыграть с «Барселоной».

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