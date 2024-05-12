Sport.es: «Барселона» летом может расстаться с Левандовски

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски в скором времени может покинуть клуб.

По информации Sport.es, руководство клуба рассматривает возможность расстаться с игроком по окончании сезона, чтобы высвободить денежные средства для приобретения другого форварда.

В нынешнем сезоне 35-летний Левандовски провёл за команду 45 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал девять результативных передач. Его контракт действует до 2026 года.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Арсен Захарян сможет сыграть с «Барселоной».