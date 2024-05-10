В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян сможет сыграть с «Барселоной»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что российский полузащитник Арсен Захарян сможет принять участие в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«Захарян находится в хорошей форме и готов к игре», — приводит слова пресс-службы «Реал Сосьедад» ТАСС.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 36 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Марцел Личка высказал мнение, что Захарян провёл удачный сезон за «Реал Сосьедад».