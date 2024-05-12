Подразделения Южной группировки войск отразили две атаки украинских штурмовиков, потери ВСУ за сутки в ДНР составили до 620 военнослужащих, заявили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю... Отражены две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное», — говорится в сообщении ведомства.

За сутки ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, два танка, британскую САУ Braveheart и другие вооружения.

Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.

Действиями подразделений группировки войск «Центр» уничтожены два танка противника, в том числе Abrams.