RT в Telegram
Подпишись

Потери украинских войск в ДНР составили до 620 военнослужащих

Короткая ссылка
Подразделения Южной группировки войск отразили две атаки украинских штурмовиков, потери ВСУ за сутки в ДНР составили до 620 военнослужащих, заявили в Минобороны России.
Потери украинских войск в ДНР составили до 620 военнослужащих
  • AP
  • © Francisco Seco

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю... Отражены две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное», — говорится в сообщении ведомства.

За сутки ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, два танка, британскую САУ Braveheart и другие вооружения.

Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.

Действиями подразделений группировки войск «Центр» уничтожены два танка противника, в том числе Abrams.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить