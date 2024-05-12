Потери украинских войск в ДНР составили до 620 военнослужащих
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«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю... Отражены две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное», — говорится в сообщении ведомства.
За сутки ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, два танка, британскую САУ Braveheart и другие вооружения.
Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.
Действиями подразделений группировки войск «Центр» уничтожены два танка противника, в том числе Abrams.