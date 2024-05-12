МО: подразделения группировки войск «Центр» уничтожили два танка ВСУ
Войска России уничтожили в зоне СВО очередной танк Abrams
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены БМП Bradley и боевая бронированная машина «Козак».
Ранее военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск «Центр» получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.