Патрушев: заморозки не помешают получить урожаи, нужные для продбезопасности
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Об этом заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев.
«Несмотря на сложные погодные условия, ... мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области обсуждают введение ЧС в сельском хозяйстве.
По словам губернатора региона Игоря Артамонова, в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего.