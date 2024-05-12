Патрушев: заморозки не помешают получить урожаи, нужные для продбезопасности

Несмотря на сложные погодные условия, Россия сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности.

Об этом заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев.

«Несмотря на сложные погодные условия, ... мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области обсуждают введение ЧС в сельском хозяйстве.

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего.