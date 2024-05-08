В Липецкой области обсуждают введение ЧС в сельском хозяйстве

Власти Липецкой области изучают перспективу введения режима ЧС в сельском хозяйстве из-за гибели сельхозкультур от заморозков, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Сейчас рассматриваем введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на уровне региона... В этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего», — сообщил он.

Ранее в Липецкой области ввели режим воздушной опасности.