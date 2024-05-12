Голикова: суммарный коэффициент рождаемости в 41 регионе ниже общероссийского

По итогам 2023 года выяснилось, что в 41 регионе суммарный коэффициент рождаемости ниже общероссийского, заявила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.

«Президентом страны было принято решение направить 75 млрд рублей на региональные программы по поддержке рождаемости в тех субъектах России, где суммарный коэффициент за 2023 год ниже, чем в среднем по РФ. Таких регионов по итогам за 2023 год 41», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей.

Для этого нужно использовать объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, СМИ, говорится в послании главы государства.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей.