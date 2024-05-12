Голикова: суммарный коэффициент рождаемости в 41 регионе ниже общероссийского
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«Президентом страны было принято решение направить 75 млрд рублей на региональные программы по поддержке рождаемости в тех субъектах России, где суммарный коэффициент за 2023 год ниже, чем в среднем по РФ. Таких регионов по итогам за 2023 год 41», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей.
Для этого нужно использовать объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, СМИ, говорится в послании главы государства.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей.