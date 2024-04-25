Матвиенко: в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, необходимо поднимать ценность детей, семей, у которых два-три и более ребёнка.

«Это должно стать престижным, это должно стать модным. И здесь надо всем нам вместе поработать», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что необходимы и дополнительные меры стимулирования.

В послании президент России Владимир Путин объявил новый национальный проект «Семья», что говорит о серьёзности и системности намерений в этой области, отметила Матвиенко.

Ранее Путин поручил сформировать в рамках конкурса семей всероссийский родительский комитет.

Кроме того, глава государства поручил продлить до конца 2030 года дополнительные меры господдержки семей с детьми.