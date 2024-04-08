Путин поручил сформировать всероссийский родительский комитет
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Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Так, глава государства поручил Минпросвещения совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и другими заинтересованными организациями сформировать в рамках проведения Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» всероссийский родительский комитет.
Доклад необходимо представить до 1 августа 2024 года, далее — один раз в полгода.
Ответственными назначены глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
23 января Путин на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в России.