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Путин поручил сформировать всероссийский родительский комитет

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Российский президент Владимир Путин поручил сформировать в рамках конкурса семей всероссийский родительский комитет.
Путин поручил сформировать всероссийский родительский комитет
  • globallookpress.com

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил Минпросвещения совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и другими заинтересованными организациями сформировать в рамках проведения Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» всероссийский родительский комитет.

Доклад необходимо представить до 1 августа 2024 года, далее — один раз в полгода.

Ответственными назначены глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

23 января Путин на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в России.

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