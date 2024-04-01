Путин поручил продлить до конца 2030 года допмеры господдержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2030 года дополнительные меры господдержки семей с детьми.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Срок его исполнения — 20 декабря 2024 года.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая прокомментировала известие о том, что Минфин предложил продлить до 2030 года программу выплат многодетным семьям на погашение ипотеки.