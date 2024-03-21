Депутат Буцкая высказалась о мерах господдержки для семей с детьми

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая прокомментировала известие о том, что Минфин предложил продлить до 2030 года программу выплат многодетным семьям на погашение ипотеки.

В беседе с RuNews24 она отметила, что это важнейшая мера поддержки, способная улучшить демографическую ситуацию в стране.

«Благодаря данной мере поддержки субсидии в размере 450 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребёнка уже получили около 100 тыс. семей», — сообщила Буцкая.

Она также отметила, что материнский капитал помог около 2,5 млн детей.

Кроме того, депутат подчеркнула, что субсидия не имеет таких ограничений, как материнский капитал, и «ей легко и удобно распоряжаться».

По её словам, продление данной меры поддержки до 2030 года важно для россиян, которые планируют рождение детей.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову сообщала, что многодетные семьи Москвы смогут оформить свой статус с помощью столичных онлайн-сервисов.