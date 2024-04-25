Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей

Российский лидер Владимир Путин заявил, что важно поддерживать рождаемость и обеспечивать достойное качество жизни семей.

Об этом он сказал в приветствии участникам всероссийской демографической конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».

Глава государства подчеркнул, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного качества жизни семей являются приоритетными общенациональными задачами.

Для этого нужно использовать объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, СМИ, говорится в послании главы государства.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей.