МО: силы ПВО за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29
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Об этом сообщает Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены восемь тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба Hammer производства Франции и 23 реактивных снаряда Vampire, «Град» и «Ольха».
11 мая Министерство обороны заявило, что ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.