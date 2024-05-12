МО: силы ПВО за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29

Средства ПВО за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29, перехватили 36 беспилотников и восемь ракет «Точка-У».

Об этом сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены восемь тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба Hammer производства Франции и 23 реактивных снаряда Vampire, «Град» и «Ольха».

11 мая Министерство обороны заявило, что ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.