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В Саратове десять человек доставили в полицию после драки подростков

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В Саратове произошла массовая драка подростков, в отдел полиции доставлены десять человек.
В Саратове десять человек доставили в полицию после драки подростков
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Саратовской области.

«В ходе проверки обстоятельств происшествия в территориальный отдел полиции были доставлены десять человек», — говорится в сообщении.

В отношении несовершеннолетних составлены три протокола за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в избиении незнакомых людей.

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