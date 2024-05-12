В Саратове десять человек доставили в полицию после драки подростков

В Саратове произошла массовая драка подростков, в отдел полиции доставлены десять человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Саратовской области.

«В ходе проверки обстоятельств происшествия в территориальный отдел полиции были доставлены десять человек», — говорится в сообщении.

В отношении несовершеннолетних составлены три протокола за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в избиении незнакомых людей.