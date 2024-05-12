ТАСС: в Белгороде обрушилась крыша дома, под завал попали спасатели

В Белгороде обрушилась крыша многоквартирного дома, под завал попали несколько спасателей.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по многоэтажному дому в Белгороде, в котором после этого обрушилось десять этажей подъезда.

Из-под завалов в Белгороде спасли 12 человек.