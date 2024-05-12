ТАСС: в Белгороде обрушилась крыша дома, под завал попали спасатели
В Белгороде обрушилась крыша многоквартирного дома, под завал попали несколько спасателей.
- © Правительства Белгородской области
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по многоэтажному дому в Белгороде, в котором после этого обрушилось десять этажей подъезда.
Из-под завалов в Белгороде спасли 12 человек.
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