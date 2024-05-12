RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: в Белгороде обрушилась крыша дома, под завал попали спасатели

Короткая ссылка
В Белгороде обрушилась крыша многоквартирного дома, под завал попали несколько спасателей.
ТАСС: в Белгороде обрушилась крыша дома, под завал попали спасатели
  • © Правительства Белгородской области

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по многоэтажному дому в Белгороде, в котором после этого обрушилось десять этажей подъезда.

Из-под завалов в Белгороде спасли 12 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить