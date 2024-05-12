Собянин: московские медики подключились к коллегам Белгорода для оказания помощи
- РИА Новости
«ВСУ жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям. Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.
Три спасателя пострадали при ещё одном обрушении части дома в Белгороде.
По предварительной информации, при атаке ВСУ пострадали 19 человек, в том числе двое детей.