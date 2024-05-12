Собянин: московские медики подключились к коллегам Белгорода для оказания помощи

Московские медики подключились к коллегам из Белгорода для оказания помощи на фоне обрушения части жилого дома после обстрела ВСУ.

«ВСУ жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям. Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Три спасателя пострадали при ещё одном обрушении части дома в Белгороде.

По предварительной информации, при атаке ВСУ пострадали 19 человек, в том числе двое детей.