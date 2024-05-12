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Бастрыкин направил в Белгород криминалистов и экспертов центрального аппарата СК

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Белгород криминалистов и экспертов центрального аппарата СК для помощи в работе на месте обрушения подъезда жилого дома после удара ВСУ.
Бастрыкин направил в Белгород криминалистов и экспертов центрального аппарата СК
  • AP
  • © Valery Sharifulin, Sputnik

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о теракте.

Днём 12 мая в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Министерство обороны сообщило, что украинские войска нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire.

В ходе отражения атаки сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

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