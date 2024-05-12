Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили около 12:30 мск украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.