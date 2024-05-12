Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.
Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.