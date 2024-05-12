Захарова: удары по мирным жителям стали почерком группировки Зеленского

Теракт в Белгороде стал ещё одним кровавым звеном в цепочке преступлений киевского режима, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», — написала дипломат в Telegram.

Войска Украины 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ. В Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.