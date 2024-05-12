Захарова: удары по мирным жителям стали почерком группировки Зеленского
- РИА Новости
«Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», — написала дипломат в Telegram.
Войска Украины 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.
Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ. В Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.