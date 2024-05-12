Воробьёв: Подмосковье готово оказать любую поддержку Белгороду

Подмосковье готово оказать любую поддержку Белгороду на фоне обстрела жилого района города, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Это жестокий теракт. Мои глубокие соболезнования родным погибших, здоровья и быстрого восстановления пострадавшим. Подмосковье готово оказать любую возможную поддержку в этот трудный момент. Белгород, мы с тобой», — заявил он.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ. В Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.