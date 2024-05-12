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Винер: Кабаева перевернула весь ход развития художественной гимнастики

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поздравила олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву с днём рождения.
Винер: Кабаева перевернула весь ход развития художественной гимнастики
  • РИА Новости

«Я не устану повторять: ты не только блестящая спортсменка, перевернувшая весь ход развития художественной гимнастики, ты продолжаешь достигать небывалых высот и результатов и в других сферах! Ты по‑настоящему многогранна», — написала Винер в Telegram‑канале.

Она добавила, что после завершения карьеры Кабаева посвятила себя развитию художественной гимнастики в России.

12 мая олимпийской чемпионке исполнился 41 год.

Ранее сообщалось, что Винер назвала кандидата на пост министра спорта Михаила Дегтярёва блестящим руководителем.

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