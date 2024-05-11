Винер назвала кандидата на пост министра спорта Дегтярёва блестящим руководителем

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о возможном назначении Михаила Дегтярёва на должность министра спорта.

«Я была в Хабаровском крае в прошлом году — блестящий руководитель, очень интеллектуальный, очень знающий спорт в том числе человек. Развивал на высоком уровне спорт у себя в Хабаровском крае, и, уверена, так же будет развивать спорт во всей России», — цитирует Винер ТАСС.

11 мая стало известно, что Мишустин предложил Дегтярёва на должность министра спорта.

Олег Матыцин, занимавший с января 2020 года должность главы Минспорта, переходит на другую работу.

Дегтярёв, экс-депутат Госдумы от ЛДПР, является членом высшего совета партии и губернатором Хабаровского края.

Ранее в Министерстве спорта рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA.