В Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA

Заместитель министра спорта России Андрей Фёдоров высказался о проблемах с выплатой ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Мучаемся с этим взносом уже сколько месяцев. То валюта не та, то счёт не тот, то деньги грязные. Не нужно наносить вред своей стране, идя фактически на поводу у недружественных спортивных федераций», — сказал Фёдоров на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

В конце октября 2023 года министр спорта РФ заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства, однако она не согласна с суммой в силу того, что государство больше не является членом Совета Европы.

Ранее в WADA заявили, что не получили от России взнос за 2023 год.